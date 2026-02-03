Maitena Berrueco 03 FEB 2026 - 04:30h.

El plazo se prolongará hasta el 13 de febrero, las listas provisionales saldrán el 24 de marzo y las definitivas el 21 de abril

Familias vascas denuncian el desagradable hallazgo de gusanos en los menús escolares de sus hijos en Vizcaya

Vitoria-GasteizEuskadi ha arrancado el plazo de matriculación en los centros educativos vascos para el curso 2026-2027. Hasta el próximo 13 de febrero, las familias tendrán margen para formalizar este proceso que es obligatorio para nuevos alumnos, aquellos que el próximo curso cambian de centro o los que cambian de modelo lingüístico.

Las solicitudes para el curso 2026-2027 en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en centros públicos y concertados de Euskadi, se podrán realizar hasta el 13 de febrero, de forma telemática, es decir online, a través de Ikasgunea o de manera presencial en el centro elegido en primera opción.

La prematrícula es obligatoria para el alumnado de las aulas de dos años, así como para quienes accedan por primera vez a un centro o quieran cambiar de modelo lingüístico. La continuidad de aquellos alumnos que continúen en el mismo centro cursando sus estudios en los diferentes niveles lo hacen de manera automática.

Fechas clave

Cada familia podrá indicar tantos centros como desean, por orden de preferencia. No hay limitaciones en cuanto al número de opciones ni en cuanto a otros aspectos como si el centro pertenece a su área o está fuera de ella. Eso sí, la delegación territorial será quien asigne plaza dentro del área de influencia, en caso de no conseguir matricularse en ninguno de los centros solicitados y carecer de centro de referencia.

Una vez formalizada la matrícula, el 4 de marzo se publicará el listado de solicitantes, hasta el 12 se podrán realizar reclamaciones, y a partir de ese momento, aguardar al 24 de ese mismo mes, para conocer las listas provisionales. Hasta el 13 de abril se podrán formalizar las reclamaciones, si las hubiera, ante el Consejo Escolar del Centro y ese mismo día finaliza el plazo para desistir de la solicitud. Por último, el 21 de abril saldrán las listas definitivas de las plazas adjudicadas. Hasta el 25 de mayo habrá margen para presentar recurso de alzada, ante el Delegado Territorial, a las listas definitivas y a las listas de plazas adjudicadas.

2 de febrero: arranca la prematriculación

13 de febrero: finaliza plazo de prematriculación

4 de marzo: publicación del listado de solicitantes

12 de marzo: margen para realizar reclamaciones

24 de marzo: listas provisionales plazas adjudicadas

13 de abril: finaliza el plazo para formalizar reclamaciones

21 de abril: listas definitivas

25 de mayo: finaliza el plazo para presentar recurso de alzada

En septiembre, en el plazo que comuniquen las Unidades de Estadística del Departamento de Educación, las familias deberán validar en dicha aplicación informática los datos estadísticos definitivos de la matrícula.

Criterios de baremación

La puntuación máxima es de siete puntos, por proximidad del domicilio o lugar de trabajo y hasta 6,5 puntos por familiares que estudian en el centro. Ser familia numerosa, la discapacidad igual o superior al 33% del alumnado, padres o hermanos, la familia monoparental o el ser víctima de violencia de género son criterios que también suman puntos.