El plazo se prolongará hasta el 13 de febrero, las listas provisionales saldrán el 24 de marzo y las definitivas el 21 de abril
Vitoria-GasteizEuskadi ha arrancado el plazo de matriculación en los centros educativos vascos para el curso 2026-2027. Hasta el próximo 13 de febrero, las familias tendrán margen para formalizar este proceso que es obligatorio para nuevos alumnos, aquellos que el próximo curso cambian de centro o los que cambian de modelo lingüístico.
Las solicitudes para el curso 2026-2027 en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en centros públicos y concertados de Euskadi, se podrán realizar hasta el 13 de febrero, de forma telemática, es decir online, a través de Ikasgunea o de manera presencial en el centro elegido en primera opción.
La prematrícula es obligatoria para el alumnado de las aulas de dos años, así como para quienes accedan por primera vez a un centro o quieran cambiar de modelo lingüístico. La continuidad de aquellos alumnos que continúen en el mismo centro cursando sus estudios en los diferentes niveles lo hacen de manera automática.
Fechas clave
Cada familia podrá indicar tantos centros como desean, por orden de preferencia. No hay limitaciones en cuanto al número de opciones ni en cuanto a otros aspectos como si el centro pertenece a su área o está fuera de ella. Eso sí, la delegación territorial será quien asigne plaza dentro del área de influencia, en caso de no conseguir matricularse en ninguno de los centros solicitados y carecer de centro de referencia.
Una vez formalizada la matrícula, el 4 de marzo se publicará el listado de solicitantes, hasta el 12 se podrán realizar reclamaciones, y a partir de ese momento, aguardar al 24 de ese mismo mes, para conocer las listas provisionales. Hasta el 13 de abril se podrán formalizar las reclamaciones, si las hubiera, ante el Consejo Escolar del Centro y ese mismo día finaliza el plazo para desistir de la solicitud. Por último, el 21 de abril saldrán las listas definitivas de las plazas adjudicadas. Hasta el 25 de mayo habrá margen para presentar recurso de alzada, ante el Delegado Territorial, a las listas definitivas y a las listas de plazas adjudicadas.
- 2 de febrero: arranca la prematriculación
- 13 de febrero: finaliza plazo de prematriculación
- 4 de marzo: publicación del listado de solicitantes
- 12 de marzo: margen para realizar reclamaciones
- 24 de marzo: listas provisionales plazas adjudicadas
- 13 de abril: finaliza el plazo para formalizar reclamaciones
- 21 de abril: listas definitivas
- 25 de mayo: finaliza el plazo para presentar recurso de alzada
En septiembre, en el plazo que comuniquen las Unidades de Estadística del Departamento de Educación, las familias deberán validar en dicha aplicación informática los datos estadísticos definitivos de la matrícula.
Criterios de baremación
La puntuación máxima es de siete puntos, por proximidad del domicilio o lugar de trabajo y hasta 6,5 puntos por familiares que estudian en el centro. Ser familia numerosa, la discapacidad igual o superior al 33% del alumnado, padres o hermanos, la familia monoparental o el ser víctima de violencia de género son criterios que también suman puntos.
- 3 puntos máximo: por la renta anual de la unidad familiar (conceptos acumulables). Si la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro de la Declaración de la Renta del año 2024 no supera los 15.876 euros: 2 puntos. Si la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro de la Declaración de la Renta del año 2024 supera esta cantidad: 0 puntos. En los supuestos anteriores, se sumarán 0,25 puntos por cada hijo o hija menor de edad distinto del o de la solicitante.
- 6,5 puntos máximo: existencia de familiares que estudian en el centro o en un centro adscrito. Tanto si uno o más hermanos están matriculados en el centro solicitado, o uno adscrito, como si la solicitud es simultánea, de dos o más hermanos, en el nivel de entrada del centro.
- 7 puntos máximo: proximidad del domicilio o lugar de trabajo (conceptos no acumulables entre sí). Los 7 puntos se obtienen si el centro solicitado es el más cercano al domicilio del alumno que oferta el nivel educativo solicitado dentro del área de influencia.