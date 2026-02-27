La inflación se mantiene estable en el 2,3 % en febrero, la misma tasa que el mes anterior

La inflación subyacente alcanza el 2,7%, su valor más alto desde agosto de 2024

Los alimentos proteicos son cada vez más caros en el supermercado: los motivos que hay detrás

Compartir







El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha frenado su racha de caídas, manteniendo su tasa interanual en el 2,3% en febrero, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A ello ha contribuido la subida de combustibles, en restauración y alimentos que han contrarrestado la bajada de los precios de la electricidad.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, aumentó una décima, hasta el 2,7%, mientras que en términos mensuales, respecto a enero, su valor más alto desde agosto de 2024, cuando también era del 2,7%.

Los precios suben un 0,4% en el mes

En términos mensuales (febrero sobre enero), el IPC subió un 0,4%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de octubre, cuando aumentó un 0,7%, según los datos del INE.

El IPC armonizado (IPCA), por su parte, incrementó una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del 0,4%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el segundo mes del año, según apunta Estadística.

Los datos definitivos del IPC de febrero serán publicado el próximo 13 de marzo.