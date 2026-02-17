Redacción Andalucía Europa Press 17 FEB 2026 - 11:57h.

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta de Pablo Bustinduy, estará en vigor del 18 al 25 de febrero e impide subir tarifas respecto al mes previo a la emergencia

Los vecinos "de la zona roja" de Grazalema que continúan sin volver a sus casas: "Son al menos 259 personas"

CádizEl Consejo de Ministros ha aprobado limitar de forma temporal, durante una semana, los precios de los servicios hoteleros en doce municipios de Andalucía y dos de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar población como consecuencia de la borrasca "Leonardo", según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La medida, propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, entrará en vigor este miércoles 18 de febrero y se extenderá hasta el próximo día 25. El objetivo es evitar posibles incrementos súbitos de precios en los alojamientos, especialmente a través de plataformas intermediarias de comercialización, en un contexto en el que parte de la población continúa fuera de sus viviendas y comienza a producirse el retorno progresivo de visitantes.

Los municipios andaluces afectados son Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera (Cádiz); Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra (Granada); Cazorla y Santisteban del Puerto (Jaén); y Benaoján y Ronda (Málaga). En Extremadura, la limitación se aplicará en Burguillos del Cerro y Medellín (Badajoz).

Primera aplicación del nuevo decreto

Con esta decisión, el Gobierno utiliza por primera vez el real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite declarar una situación de emergencia para establecer una limitación temporal de precios y garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios básicos en situaciones excepcionales.

La declaración se ha aplicado en aquellos municipios donde hay más de diez personas desalojadas y estas representan al menos el 0,1% de la población total, criterios técnicos fijados en la norma para activar la intervención. Según el Ejecutivo, estos parámetros permiten acotar la medida a territorios con una afectación relevante y evitar su aplicación generalizada.

Desde la entrada en vigor del acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje ubicados en estos municipios no podrán incrementar sus precios respecto a los que tenían el mes anterior al inicio de la emergencia. La referencia temporal se ha fijado para impedir subidas vinculadas directamente a la situación extraordinaria generada por el episodio meteorológico.

Los consumidores podrán reclamar un reembolso si no se cumple

Además, los establecimientos estarán obligados a informar de forma transparente sobre la existencia de esta limitación y a detallar claramente las tarifas aplicadas. En caso de incumplimiento, los consumidores tendrán derecho a reembolso, según ha precisado el Ministerio. La supervisión corresponderá a las autoridades de consumo competentes.

En el acuerdo aprobado este martes, el Consejo de Ministros ha incluido también un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado con las administraciones públicas en la gestión de realojos, facilitando alojamiento a personas afectadas por los desalojos derivados de la borrasca.

Andalucía entra en fase de recuperación

Mientras tanto, Andalucía ha entrado en fase de recuperación tras concluir las actuaciones de emergencia derivadas del tren de borrascas iniciado el pasado 27 de enero.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado que el Plan ante el Riesgo de Inundaciones ha pasado a esta nueva fase a las 18,30 horas del lunes 16 de febrero, una vez registradas 13.749 incidencias desde el inicio del episodio.

Según ha señalado en un mensaje difundido en la red social X, la prioridad en esta etapa es "devolver la normalidad lo antes posible a las zonas afectadas", concentrando en esa tarea los recursos de la administración andaluza.

El servicio 112 Andalucía ha gestionado un total de 13.749 llamadas. Por provincias, Cádiz ha acumulado 2.736 avisos; Jaén, 2.260; Sevilla, 2.168; Granada, 1.958; Málaga, 1.503; Córdoba, 1.461; Almería, 1.109; y Huelva, 554. Solo durante la jornada del lunes se registraron 148 incidencias.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presentará este martes en el Palacio de San Telmo el denominado "Plan Andalucía Actúa", con el que el Gobierno andaluz pretende articular la respuesta a los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad en las últimas semanas.