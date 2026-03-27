Natalia Cons 27 MAR 2026 - 21:34h.

España se ha convertido en uno de los países más seguros para viajar dentro del contexto de la guerra de Irán

La guerra en Irán llega a nuestros bolsillos: "Lo vamos a notar en la cesta de la compra"

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Aunque el Gobierno haya tratado de reducir el impacto económico de la guerra de Irán en España con unas medidas que han bajado los precios, los efectos son irremediables y algunos de ellos han impactado ya en la economía del país. Muchos de los servicios se han encarecido y la inflación ha subido, pero gracias a factores como el turismo la balanza consigue equilibrarse. Informa en el vídeo Almudena Calvo y Sofía Muñoz.

Con el estallido de la guerra muchas personas han visto afectados sus destinos, sobre todo en viajes internacionales. Sin embargo, en España el turismo vuelve a ser un punto positivo. Destinos como Dubái, son los favoritos de muchas personas que deciden viajar por todo lo alto, pero han tenido que cambiar sus preferencias dada la situación.

El miedo ha hecho que muchos turistas cancelen sus planes y redirijan sus planes hacia otros países que no están implicados en el conflicto y que resultan seguros en este contexto de tanta incertidumbre. España es uno de los países que ha sido elegido por muchas personas como destino para pasar sus vacaciones sin temer a que haya alguna repercusión militar.

Por qué los turistas se sienten seguros en España

España "se considera seguro", según confirma la directora de marketing 'Destinia', Beatriz Oficialdegui, que explica que "cada vez hay más extranjeros reservando en este país". Las reservas internacionales en el país han aumentado un 11% teniendo en cuenta los datos registrados durante la Semana Santa de 2025.

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"Aquí nos sentimos seguros", confirman algunos de estos extranjeros que se encuentran en España de vacaciones. Los españoles hacen lo mismo, prefiriendo pasar esta semana en el país para ir a la playa, aprovechar y visitar a la familia o ver las esperadas procesiones.

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La mayoría de personas que han decidido relajarse esta semana e irse a un hotel o apartamento, hicieron sus reservas con mucha antelación, por lo que no han notado unos precios especialmente altos. Sin embargo, de cara al verano la situación puede ser muy distinta y que los precios sean mucho más altos de lo que están.