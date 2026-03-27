Javier Villanueva 27 MAR 2026 - 15:38h.

Los economistas valoran un escenario en el que la inflación podría superar el 5% si la guerra se alarga

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La guerra en Irán desfonda la economía. El litro de diésel a dos euros y el de gasolina por las nubes han provocado que la inflación haya subido hasta el 3,3%, en marzo, un punto más que el mes pasado. La peor noticia es que el conflicto bélico en Oriente Medio no da señales de un fin a la vista, mientras los expertos avisan de que los problemas para nuestros bolsillos irán a más.

"Si viene un barril con un precio entre 100 y 120 dólares esto supone un problema y obviamente lo vamos a notar en la cesta de la compra, en primer lugar", ha explicado el profesor Emilio Vizuete, Doctor en Economía.

El problema fundamente es que el precio de la energía repercute en todos los sectores, como en una cadena y las consecuencias ya las estamos sufriendo. Desde la guerra en Ucrania no se experimentaba una subida tan intensa de la inflación. Un punto en un solo mes que se traduce en los precios de los alimentos frescos por los costes del transporte y la energía.

La volatibilidad en los mercados genera "una gran incertidumbre"

Ante tanta incertidumbre, el Banco de España acaba de publicar sus previsiones: asegura que la economía crecerá un 2,3 en 2026, mientras la inflación escalará hasta el 3%. Estos son las previsiones, pero con el cambiante escenario mundial es difícil dar con datos fiables.

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La profesora de Economía en la Universidad Europea de Valencia, Leticia Poole ha explicado que "hay una variabilidad en torno a los escenarios posibles que es extrema y eso nos lleva a una volatilidad en los mercados", que genera una "gran incertidumbre".

Los economistas barajan escenarios peores, ante la inconsistencia del presidente de EEUU, Donald Trump, que mantiene amenazado con destruir los complejos energéticos iraníes. Si la guerra se alarga el petróleo podría mantenerse sobre los 120 dólares y las previsiones de crecimiento de nuestra economía serían papel mojado con números por debajo del 2%.

La inflación, además, podría provocarnos muy malos ratos porque podría dispararse a casi doble, un 5,9%. Eso sí, las consecuencias para la economías domésticas dependerá de la duración y la intensidad del conflicto.