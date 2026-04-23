Los jueces europeos consideran que existían modelos parecidos a los de Crocs antes de que los patentara en 2004

La pequeña empresa española Gor Factory fabrica unos suecos similares y podrá seguir haciéndolo tras su victoria en los tribunales europeos

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Una empresa de Murcia podrá seguir fabricando sus zuecos tras ganar una disputa que el fabricante mundial de la marca Crocs que le acusaba de copiar sus modelos. La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo) ha desestimado la demanda del gigante mundial del calzado al considerar que sus diseños no son lo suficientemente originales.

La pequeña empresa española Gor Factory ha logrado lo que parecía improbable: derrotar Crocs en los tribunales europeos, que ha dado la razón a la compañía murciana anulando el diseño registrado por el fabricante estadounidense de sus icónicos zuecos.

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Los jueces confirman que ambos diseños producen la misma impresión global en el usuario informado y que las diferencias apreciadas no son suficientes para conferir individualidad al modelo de Crocs.

La decisión supone un duro revés para Crocs porque el tribunal considera que su diseño no presenta suficiente originalidad frente a un modelo anterior. Los jueces concluyen que la apariencia de estos zapatos, con su forma característica y perforaciones, no difiere lo suficiente de un diseño previo comercializado por otra empresa antes del registro de Crocs en 2004.

Un conflicto largo por el diseño de los Crocs

El conflicto inició en 2022, cuando la empresa murciana solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ( EUIPO ) la nulidad del diseño de Crocs. El argumento es que carece de "carácter individual", y no aporta una diferencia clara respecto a modelos anteriores o de similares.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) se había mostrado favorable en 2024 a esa posición y posteriormente rechazó el recurso presentado por Crocs en 2025. La multinacional decidió llevar el caso ante el Tribunal General de la UE, que ha confirmado definitivamente ese veredicto.