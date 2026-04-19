Trump ha asegurado que atacará los puentes y las centrales eléctricas iraníes si sigue sin ver progresos en el alto el fuego

¿Quiénes se sentarán en la mesa de negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán a partir de este sábado?

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la llegada este próximo lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar el próximo martes 21 las negociaciones de paz con Irán, que todavía no se ha pronunciado sobre una nueva ronda de conversaciones.

"Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar", ha anunciado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social antes de confirmar al 'New York Post' que espera mantener la nueva ronda de conversaciones con Irán al día siguiente, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

En principio, la delegación estará formada por sus dos principales asesores en la región: su yerno, Jared Kushner, y su enviado especial Steve Witkoff.

Trump ha asegurado que atacará los puentes y las centrales eléctricas si no logran un acuerdo

Donald Trump no se ha guardado las amenazas. En su mensaje en su plataforma Truth Social, como ya hizo antes de la primera ronda del pasado fin de semana, que terminó en fracaso, Trump ha asegurado que atacará los puentes y las centrales eléctricas iraníes si sigue sin ver progresos.

"Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán", ha advertido.

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Trump ha aprovechado para acusar a Irán de violar las condiciones del alto el fuego al reimponer su bloqueo del estrecho y de abrir fuego ese mismo sábado contra dos petroleros que intentaban cruzar el paso. El presidente de Estados Unidos identificó en su mensaje estos barcos como pertenecientes a Francia y Reino Unido pero ese mismo día India había convocado al embajador iraní en el país para protestar contra ataques a dos de sus barcos.

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"Son ellos los que salen perdiendo 500 millones de dólares al día", afirma Trump

Irán, cabe recordar, había denunciado previamente que fue Trump quien violó primero el alto el fuego al mantener su bloqueo sobre el perímetro de Ormuz. En cualquier caso y discrepancias al margen, Trump se ha declarado sorprendido por las restricciones iraníes porque "su bloqueo ya lo había cerrado", y ha asegurado que su país está saliendo victorioso de este intercambio. "Nos ayudan sin saberlo. Son ellos los que salen perdiendo 500 millones de dólares al día", ha manifestado.

El presidente de Estados Unidos, poco antes y en comentarios a la cadena ABC, había avisado de que alcanzará la paz con la república islámica ya sea por la vía del diálogo o de las armas. En una escueta declaración al medio estadounidense, aseguró que su objetivo es la paz en la región sin importar el precio: el acuerdo, ha asegurado, "va a ocurrir de una forma u otra, por las buenas o por las malas".

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Ahora corresponde a Irán confirmar si acude al encuentro en la capital paquistaní, escenario en las últimas horas de una masiva operación de seguridad ante la posibilidad de que se concrete esta reunión.