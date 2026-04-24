Ante el anuncio de cancelaciones en otros países, la situación en los aeropuertos españoles "parece que es mejor, y a corto plazo no se detecta ese riesgo"

¿Qué pasa si me cancelan un vuelo por la falta de queroseno? Indemnizaciones, reembolsos y derechos de los pasajeros

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Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y millones de ciudadanos apuran para organizar viajes y hoteles. El sector espera vender más de 260 millones asientos esta temporada, un 5,7 % más que el año pasado. Las expectativas son positivas, pero la guerra de Irán y los efectos sobre los combustibles, especialmente el queroseno para los aviones, preocupan a muchos turistas que temen quedarse en tierra por las cancelaciones. Ante esta incertidumbre, Iván Grande, director del aeropuerto de Bilbao, aconseja a quienes quieran viajar este verano que las sigan "organizando igual".

Según El Correo Vasco, Grande asegura que las compañías suministradoras de combustible en Loiu han trasladado a su organismo que el abastecimiento de queroseno está garantizado “a corto plazo”, pese al impacto de la crisis energética y la guerra de Irán.

Tranquilidad en el suministro

Grande aseguró que, por ahora, no se detecta riesgo de cancelaciones como las que ya se han producido en algunos aeropuertos europeos. “Si tuviera que organizar las vacaciones, las seguiría organizando igual”, afirmó durante su intervención en la quinta edición del Foro Gran Vía, organizado por la Fundación Bancaria BBK en Bilbao, donde compartió mesa con el presidente del Puerto de Bilbao, Iván Jiménez.

El director del aeropuerto recordó que la situación geopolítica “puede impactar en la economía en particular de las aerolíneas y de los aeropuertos, como el de Loiu”, pero insistió en que, en España, las plantas productoras de queroseno están garantizando el suministro. “Cada una de las compañías que suministran combustible a los aviones, en el caso de Bilbao, de momento, nos transmiten tranquilidad”, reiteró.

A nivel estatal, ya se ha constituido un grupo de seguimiento en el Ministerio para la Transición Ecológica para monitorizar la evolución del mercado energético. Grande reconoció que, igual que algunas compañías y aeropuertos europeos han adelantado cancelaciones, es posible llegar a “situaciones de riesgo de aquí a unos meses”. Aun así, subrayó que la situación en los aeropuertos españoles “parece que es mejor, y a corto plazo no se detecta ese riesgo”.

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Cooperación institucional

Preguntado por el nuevo órgano bilateral entre el Gobierno vasco y el Gobierno central, Grande valoró positivamente su creación: “Siempre es positivo que los territorios y, en este caso, el Estado y Euskadi cooperen y colaboren”, señaló, y pidió “dar tiempo a este órgano bilateral porque hay espacio y margen para colaborar y cooperar”.

También defendió la coexistencia de los tres aeropuertos vascos —Bilbao, Hondarribia y Foronda—, que considera “absolutamente complementarios”. Explicó que Loiu está centrado en el tráfico comercial, Hondarribia combina rutas comerciales con aviación ejecutiva y Foronda desempeña “un importantísimo papel en todo el Estado en la carga aérea”. “Con lo cual yo no solo creo que son complementarios, sino que son absolutamente necesarios los tres”, concluyó.