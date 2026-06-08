El precio de la luz cambia cada hora: cómo aprovechar los tramos más baratos en primavera y verano

En algunos días de primavera y verano, el precio a las 14 horas es más barato que a las 3 de la madrugada

El hábito nocturno que puede estar disparando tu factura de la luz sin que lo sepas

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El precio de la electricidad en España no es una cantidad fija que quede fijada en el contrato y ya no cambie. Para millones de hogares acogidos a la tarifa regulada PVPC, ese número cambia cada hora del día, todos los días del año, en función de lo que está pasando en el mercado mayorista en ese preciso momento. Y la diferencia entre la hora más cara y la más barata puede ser del doble o incluso más.

Lo que ocurre en primavera y verano

Hay algo estructuralmente distinto en el precio de la electricidad durante los meses de mayor producción solar. Con la altísima producción solar que ya supera el 77% de renovables en algunos momentos, las horas de mediodía, es decir, entre las 12:00 y las 16:00, en PVPC están siendo más baratas que las horas de llano. En algunos días de primavera y verano, el precio a las 14 horas es más barato que a las 3 de la madrugada.

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Es una inversión del patrón habitual que muchos consumidores desconocen. En invierno, la madrugada es casi siempre el momento más barato. En verano, el mediodía se convierte en una ventana de precio mínimo porque los paneles solares inyectan tanta energía a la red que el precio mayorista se desploma. Por eso hay que aprovechar el mediodía cuando hay alta producción solar, ya que los precios suelen ser moderados o bajos en estas épocas del año.

Si nos fijamos en los datos, el precio medio de la luz el 1 de mayo de 2026 fue de 0,1375 euros por kWh. La hora más barata fue de 16:00 a 17:00, con un precio de 0,0473 euros por kWh, y la hora más cara, de 21:00 a 22:00, con un precio de 0,2607 euros por kWh. La diferencia entre ambos extremos ese día fue de más del 450%. Poner la misma lavadora a las 21 horas costaba casi 27 céntimos de kWh, mientras que a las 16 horas costaba menos de 5 céntimos.

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En términos de ahorro anual, el potencial es considerable. Solo cambiando la hora de uso de los electrodomésticos, sin consumir menos, el ahorro puede situarse entre 150 y 400 euros al año.

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Las franjas horarias que hay que conocer

La tarifa 2.0TD, que es la que se aplica a prácticamente todos los hogares españoles, divide los días laborables en tres periodos. El Periodo Punta (P1) va de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 en días laborables: es el más caro y hay que evitar usar electrodomésticos de alto consumo en esas franjas. El Periodo Llano (P2) abarca de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00 en días laborables. El Periodo Valle (P3) corresponde a las horas de 00:00 a 08:00 en días laborables y a las 24 horas completas en fines de semana y festivos nacionales.

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Pero en primavera y verano hay que sumar una cuarta ventana que la tarifa regulada no recoge pero el mercado sí: el mediodía solar. La media del tramo de madrugada de 00:00 a 06:00 puede situarse en 0,1166 euros por kWh, frente a 0,2114 euros del pico vespertino de 19:00 a 21:00. Eso supone un 45% de ahorro usando la madrugada. Pero con alta generación solar fotovoltaica, el mediodía también puede ser muy económico, a veces incluso más barato que la madrugada.

Cómo saber cuánto costará la electricidad mañana

Desde el 30 de septiembre de 2025, la tarifa PVPC ha pasado de tener un precio por hora a establecer un precio cada 15 minutos, aunque la facturación doméstica sigue calculándose con la media horaria para los contadores estándar. Red Eléctrica de España publica cada tarde los 24 precios del día siguiente antes de las 20:15 horas, lo que permite planificar con antelación qué horas son más baratas y programar los electrodomésticos en consecuencia.

Eso sí, todo lo anterior solo aplica si se está en la tarifa PVPC o en una tarifa de mercado libre con discriminación horaria. Si se tiene una tarifa de precio fijo 24 horas, el precio es el mismo a cualquier hora y programar la lavadora a las 3 de la madrugada o a las 10 de la mañana no supone ninguna diferencia en el coste.