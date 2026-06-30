Javier Villanueva 30 JUN 2026 - 16:38h.

En la UE entran 5.900 millones de paquetes y en su mayoría es mercancía textil que no paga aranceles

Shein y Temu, cómo sus diseños generan adicción en los consumidores: "Ya no venden productos, venden dopamina"

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Los consumidores tendrán que pagar tres euros por cada artículo comprado en Shein o Temu. Se trata de un impuesto que intenta favorecer el comercio local, ya que se trata de unas plataformas con las que te puedes llenar el armario con tan solo unos pocos euros.

Son millones de prendas a golpe de clic. Al año, en la Unión Europea entran 5.900 millones de paquetes y en su mayoría es mercancía textil de menos de 150 euros que no pagan aranceles. "Cada mercancía que compres ahora te va a costar tres euros más", señala Fernando Salazar, director de la Academia Aduanera del Grupo Arola.

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Se pagará por cada producto que esté en el paquete

Los consumidores pagarán por cada producto y no por cada pedido. Es decir, si en un pedido llevas más de una prenda de ropa, por ejemplo, pagarás la tasa de cada una de ellas. Tan solo hay una excepción: que compres varios del mismo producto. "Si yo traigo 10 camisetas con un código arancelario único, pagaré uno. Pero si traigo una camiseta, un pantalón y unos calcetines, serán tres euros por cada cosa", señala Salazar.

El objetivo de la Unión Europea es luchar contra la gran competencia que hacen las plataformas asiáticas. La UE calcula que recaudará 18.000 millones de euros en aranceles. Así, se evita también la falta de control aduanero en paquetes de menos de 150 euros.