Shein y Temu están siendo investigados por la adicción que genera en los consumidores el diseño de la plataforma

Un 5% de la población española sufre oniomanía, un trastorno que se acrecienta en épocas de rebajas

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La Comisión Europea ha multado este jueves con 200 millones de euros a la plataforma china de venta online Temu por "no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales" en su plataforma y el consiguiente perjuicio para sus usuarios, lo que viola sus obligaciones para con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Todos los estímulos que aparecen en la pantalla del teléfono móvil según se abre la aplicación de esta plataforma de compra online, incita a un consumo continuo, pero algunos de ellos conducen a algo falso, como los cupones de descuento que convierte la compra en un minijuego: "Te incita a conseguir descuentos", confirma una consumidora.

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Es la estrategia perfecta: convertir la tienda online en un minijuego. Aunque parezca que es algo casual, se trata de una potente y adictiva estrategia de marketing tal y como explica el profesor en ESIC-EIG de Marketing Digital, José Antonio Vico: "Consideramos que el marketing ya no venden productos, que venden dopamina".

De la adicción al consumo hasta la sensación de urgencia

Aunque los consumidores pinchen en ese juego, sino consiguen un premio, al día siguiente pueden volver a intentarlo con el objetivo de que no cierren la aplicación por mucho tiempo: "Esta cuenta atrás genera en el cerebro del consumidor una fuerte adicción al juego", añade el experto.

Otra de las fórmulas que utilizan para que el consumidor no se olvide de la aplicación es el bombardeo a correos electrónicos o las ventas emergentes: "Generan una sensación de urgencia en esa compra, no un cupón descuento que se acaba en nueve minutos, que es que tengo una ventaja que voy a perder y la necesito".

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Pero el resto de plataformas de venta online no están fuera de estas estrategias tan peligrosas. Shein ya está siendo investigada por su diseño adictivo y su programa de afiliación de influencers, porque gracias a ellos ganan usuarios a través de las redes sociales vendiendo unos productos que no cumplen las garantías europeas.