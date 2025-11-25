La oniomanía, adicción a las compras compulsivas, es un trastorno psicológico que conduce a la necesidad irresistible de comprar

La estrategia para ahorrar con el Black Friday, según una economista: "Lo más probable es que se gaste más"

MadridEn periodos de rebajas como el Black Friday y épocas navideñas se produce un aumento de compras compulsivas de productos que en muchas ocasiones no necesitamos, momentos en el que las personas con oniomanía viven como especialmente complicado.

La oniomanía, adicción a las compras compulsivas, es un trastorno psicológico que conduce a la necesidad irresistible de comprar constantemente objetos innecesarios, que en su mayoría no son utilizados, especialmente ropa y complementos. Este trastorno afecta ya a un 5 % de la población, según datos de la Sociedad Española de Patología Dual.

En las personas con adicción a las compras existen una alta prevalencia de depresión, teniendo lugar un incremento de las adquisiciones en las temporadas en las que el paciente presenta una mayor intensidad de los síntomas depresivos.

En cuanto a los factores psicológicos, como en otras adicciones, la persona afectada presenta dificultades en la regulación emocional y elevada impulsividad.

El individuo realiza este tipo de conductas compulsivas como mecanismo para gestionar las emociones negativas y la baja autoestima que presenta, lo que le produciría un alivio transitorio que iría seguido de un incremento del nivel de ansiedad por los sentimientos de culpa que surgen a posteriori.

Según los expertos, la oniomanía suele aparecer en la juventud, generalmente al final de la adolescencia y en jóvenes adultos, especialmente en contextos dominados por las redes sociales y el marketing personalizado.

Cuatro las fases de la compra compulsiva

Desde el Instituto de Psicoterapias Avanzadas (IPSIA) los clínicos dividen en cuatro las fases de la compra compulsiva.

Anticipación

Surgen pensamientos, preocupaciones e impulsos en relación con un producto en concreto o sobre el hábito de comprar.

Preparación

Se comienzan a tomar decisiones sobre dónde se comprará el producto, cómo se realizará el pago, cómo se llegará al comercio o la vía mediante la cual se adquirirá el producto tienda física, online… En algunos casos, se indaga información extra sobre el artículo deseado.

Compra

Lo viven como una experiencia muy excitante y placentera. Para las personas con oniomanía en el momento de realizar la compra es un momento esperado y les hace sentir fenomenal.

Gasto y decepción

Una vez hecha la compra y gastado el dinero surge una sensación de desilusión con uno mismo junto con sentimientos de culpabilidad, rencor, ira y el firme propósito de no repetir la conducta.

Recomendaciones para evitar las compras compulsivas

Esperar unos diez minutos antes de comprar

La dopamina es un neurotransmisor de la gratificación inmediata, pero se reduce pasados diez minutos, y por lo tanto los mecanismos de recompensa inmediata dan lugar al control de esa acción y a poder percibir con más calma si es necesaria la compra o no.

¿Podría vivir sin ello?

Plantearnos si realmente necesitamos el producto o si pudiésemos pasar sin comprarlo. Analizar en qué momentos lo vamos a utilizar y la frecuencia para valorar si merece la pena.

¿Cómo me sentiré en una semana si adquiero este producto?

Si en una semana tendré sentimiento de culpa por haber comprado un producto que no necesito y me provocará ansiedad, debería plantearme no adquirirlo.

Evitar comprar en momentos de desánimo o euforia

Black Friday y compras compulsivas online

Una encuesta a 2.004 españoles de entre 18 y 74 años sobre sus intenciones de gasto en el Black Friday realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que el 78% se dejará seducir por los descuentos; y que gastarán, de media, 219 euros.

Pero la encuesta también advierte que el 42% de los encuestados muestra un comportamiento compulsivo en sus compras. En concreto, un 15% reconoce que el año pasado gastó más de lo que tenía presupuestado durante el periodo de Black Friday, un 20% adquirió productos que no tenía pensado comprar y también un 20% adquirió cosas que no necesitaba. Cuando, además, según los estudios de precios de OCU muchos productos que se anuncian rebajados no lo están realmente: su precio en oferta no es el más bajo de los últimos 30 días.