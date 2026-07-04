La policía alerta sobre la estafa de la urgencia hospitalaria: dinero para salvar la vida de un familiar

El teléfono suena. Al otro lado, una voz seria se identifica como médico y le explica que su hijo ha sufrido un accidente grave. Necesita dinero urgente para operarle.

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La Policía Nacional ha alertado de una nueva modalidad de estafa telefónica denominada la "estafa de la urgencia hospitalaria". En ella, los delincuentes llaman desde números ocultos o desconocidos y utilizan la identidad de un falso personal sanitario para inducir pánico en sus víctimas.

El guion es el siguiente: un supuesto médico comunica que un familiar, ya sea el hijo, el marido, la madre…, acaba de sufrir un grave accidente y necesita intervención inmediata. Para aumentar la credibilidad, los estafadores pueden llegar a reproducir gritos, llantos o voces que aparentan ser las del familiar afectado, según explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

La arquitectura del timo descansa sobre dos pilares que los expertos llevan años identificando como los más efectivos de la ingeniería social: el miedo y la urgencia. El INCIBE señala que el objetivo de los estafadores es generar una situación de estrés y urgencia para impedir que la víctima verifique la información. Por eso, acompañando a la noticia del supuesto accidente, se da siempre una misma instrucción: no cuelgue el teléfono y no contacte con nadie. En algunos casos, el estafador ocupaba las líneas telefónicas de la víctima durante más de una hora, aislándola de cualquier comunicación con el exterior.

La demanda económica llega con el citado estado de pánico absoluto. Puede que se haga referencia a la necesidad de unos clavos de oro de un valor muy elevado para evitar la muerte o la amputación de un miembro, con el objetivo de dotar de mayor credibilidad a la petición. El falso médico pide entonces que la víctima reúna todo el dinero y las joyas que tenga en casa, los introduzca en bolsas y los arroje por la ventana. Un cómplice espera abajo para recoger el botín y, supuestamente, llevarlo al hospital.

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Las víctimas: personas mayores, solas y en estado de shock

Este fraude tiene un perfil de víctima muy concreto: personas de edad avanzada que se encuentran solas en sus domicilios y en situación de especial vulnerabilidad. La combinación de mayor susceptibilidad emocional ante la amenaza de perder a un ser querido, la menor familiaridad con las estafas digitales y la soledad como denominador común hace de este grupo el objetivo claro de una estafa que no deja tiempo para plantearse las cosas.

La dimensión del daño va más allá de lo económico. Algunas de las víctimas, cuando finalmente conseguían hablar con sus familiares y ser conscientes de que habían sido estafadas, llegaron a sufrir ataques de ansiedad e incluso cuadros clínicos cardíacos graves, según ha informado la Policía Nacional.

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Por qué funciona y cómo se llama

La técnica tiene nombre técnico: vishing, una combinación de las palabras voice (voz) y phishing. Consiste en utilizar llamadas telefónicas para engañar a las víctimas haciéndose pasar por entidades legítimas, como bancos, empresas o, en este caso, personal sanitario. El Banco de España lleva años advirtiendo sobre esta modalidad como una de las más efectivas porque activa respuestas emocionales que bloquean el pensamiento crítico.

Hay señales que permiten identificar este tipo de llamadas. El número desde el que se llama aparece oculto, es desconocido o, incluso, extranjero. Utilizan historias cargadas de carga emocional y generan presión para actuar sin pensar. Piden dinero de forma urgente por transferencia, Bizum u otros métodos difíciles de revertir. E insisten en que no contactes con nadie más.

Qué hacer si recibes esta llamada

La Policía Nacional lo resume en tres palabras: "No piques, no facilites datos y verifica la situación con una llamada directa a tu familiar." El INCIBE añade la recomendación de mantener la calma, colgar el teléfono y contactar directamente con el familiar o con el centro sanitario a través de canales oficiales. Ningún hospital del sistema sanitario público español solicita dinero en efectivo ni joyas como requisito para una operación de urgencia.

Si ya has realizado una transferencia o facilitado datos bancarios, el tiempo es clave. Lo primero es contactar con la entidad financiera para intentar bloquear o revertir la operación. Lo segundo es recopilar todas las pruebas disponibles, apuntando números de teléfono, guardando mensajes y justificantes de pago, además de hacer las pertinentes capturas de pantalla, y presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.