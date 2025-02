"Se le está transmitiendo a los jóvenes que trabajar es malo, algo que me parece insensato ", ha defendido la jefa del Ejecutivo autonómico en declaraciones durante la inauguración del Centro Sandoval II en el distrito de Chamberí.

"Cada empresa es un mundo. No es lo mismo una empresa de tres empleados que una empresa de 500 y por tanto siempre se sacrifica el trabajo del autónomo, del tendero ... Si hay derecho a hacer las cosas así a mí me parece que no", ha argüido.