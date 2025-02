“Sentémonos en un plató con luz y taquígrafos, con la gente delante, y que me diga de dónde va a sacar ese dinero y por qué piensa que a los madrileños hay que subirles los impuestos y no bajárselos a la clase media catalana, que está asfixiada”, ha recalcado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado que se vaya a usar “ el dinero de todos los españoles para dopar a Illa ” porque, bajo su punto de vista, “se le da toda la autonomía, todos los privilegios fiscales, rompiendo ilegalmente todo, mientras que a no nosotros no nos dan información de ningún tipo”.

Ayuso se ha referido durante la entrevista a su relación con Pedro Sánchez. La presidenta ha explicado que, hasta la pandemia, mantenían "una mínima relación" y que incluso se llegaron a escribir por Whatsapp: "Pero no te lo puedo demostrar porque se ha borrado. Ha ocurrido alguna cosa que yo no sé... Tres o cuatro conversaciones que mantuvimos han desaparecido de mi teléfono. (...) Yo tenía conversaciones con el presidente y han desaparecido. Se roba, se pierden pruebas, qué no estarán utilizando desde la Moncloa para borrar pruebas, no sé si me han pichado el móvil", ha dicho.