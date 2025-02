Isabel Díaz Ayuso ha abierto una nueva polémica cuando la presentadora le ha preguntado por si ha tenido una buena relación con Pedro Sánchez en algún momento: "Al principio y hasta la pandemia mantuvimos una mínima relación. Alguna vez hasta nos escribimos por Whatsapp pero no te lo puedo demostrar porque se ha borrado. Ha ocurrido alguna cosa que yo no sé... Tres o cuatro conversaciones que mantuvimos han desaparecido de mi teléfono. Igual que han borrado todas las conversaciones del fiscal, todos los teléfonos del entorno del fiscal, de esos funcionarios que me querían enviar gotitas de cianuro y han robado ordenadores básicos donde había causas contra la vicepresidenta del Gobierno y ministros por difamar de un particular, pues todo ha desaparecido. Se roban, se pierden pruebas... Yo tenía conversaciones con el presidente y han desaparecido. Se roba, se pierde n pruebas, qué no estarán utilizando desde la Moncloa para borrar pruebas, no sé si me han pichado el móvil", ha dicho.

Ana Rosa Quintana ha reaccionado a las palabras de Díaz Ayuso: "Lo que usted está denunciando es que hay un espionaje de su teléfono". "No sé si de mi teléfono o al de mucha gente que tenía conversaciones con él. No lo sé, solamente sé que tenía un chat con él que ha desaparecido. Qué medios no estarán utilizando, qué habrá que no se vea y qué otras barbaridades no estará cometiendo. En esta operación de Estado contra mí, que es algo inaudito en Europa y que no sé cómo Europa permite, han entrado la abogacía del Estado que está defendiendo a la familia y a todos los ministros, han entrado en juicio ministros y operaciones entre gentes de no sé qué niveles por las que se roban ordenadores o se acaba con pruebas. Yo no sé si tengo los teléfonos pinchados", ha sentenciado la presidenta de la Comunidad de Madrid.