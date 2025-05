Celia Molina 23 MAY 2025 - 11:51h.

El abogado laboralista Juanma Lorente explica en su TikTok cuándo y cómo deben pedirse correctamente las vacaciones de verano

¿Cuándo puedo pedir a mi empresa trabajar las 37,5 horas semanales?

Compartir







Con la llegada del buen tiempo, un gran número de trabajadores empiezan ya a pensar en sus vacaciones de verano, el periodo de descanso laboral más largo del año. Sin embargo, de nada servirá planear viajes o escapadas si no se han solicitado los días libres a la empresa de forma adecuada. Así lo ha recordado en su cuenta de TikTok el abogado laboralista Juanma Lorente, espacio en el que resuelve un amplio abanico de dudas legales sobre los asuntos laborales.

Como experto, ha alertado a los empleados que existen unos plazos determinados para pedir las ansiadas vacaciones, si bien cada empresa, por convenio, puede establecer los suyos propios. Hay algunas entidades que, bajo acuerdo, deciden fijar las vacaciones globales de sus empleados a principios de año, de modo que el calendario queda establecido desde el mismo mes de enero. Sin embargo, hay otras que lo dilatan en el tiempo, motivo por el que puede producirse el olvido o la negligencia. Por ello, Juanma Lorente aclara que:

PUEDE INTERESARTE Estas son todas las ayudas que puedes cobrar del SEPE en 2025 si estás en el paro

"Las vacaciones deben quedar cerradas dos meses antes"

"Como mínimo, las vacaciones de verano de los empleados tienen que quedar cerradas dos meses antes de que ejecuten. Teniendo en cuenta que estamos a finales de mayo, si te vas a principios de o mediados de julio, ya vas tarde. Si te vas en agosto, comienza a comerte el tiempo. Por lo que te recomiendo que le mandes un correo electrónico a la empresa para solicitar las vacaciones".

Además de hacer esta declaración, el abogado también ha informado sobre lo que hay que hacer si el empleado recibe una respuesta negativa de la empresa: "¿Y qué pasa si le mandas dicho correo a la empresa y ésta no te contesta o te contesta que no te las da? Pues tendrás que poner una demanda. Hay procedimiento especial para las vacaciones y tendrás 20 días desde que la empresa te diga que no, por lo que no te puedes dormir en los laureles. Si la empresa te deniega las vacaciones y no pones una demanda, no te podrás ir de vacaciones en las fechas solicitadas, pues te pueden incluso despedir si lo haces", advierte.

El vídeo se ha hecho viral y se ha llenado de múltiples comentarios de usuarios que tienen éstas y otras dudas sobre sus vacaciones en general. Llamativamente, muchos de ellos le han contestado al abogado que sus empresas "no les dan" vacaciones en verano o, de hacerlo, son sus jefes los que eligen las fechas en las que librarán, sin dar opción al trabajador de escogerlas a su antojo.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.