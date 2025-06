Redacción Uppers 10 JUN 2025 - 15:58h.

El house sitting consiste en alojarse gratis en las casas de otras personas mientras estas están de viaje a cambio de cuidar sus mascotas

En estos acuerdos no existe retribución económica, pero el nuevo ocupante se ahorra los gastos de luz, Internet, agua o gas

Si a tu hijo adolescente le gustan los animales, es responsable y está deseando vivir experiencias diferentes pero no puede permitírselo, hay una alternativa perfecta para él. Hablamos del house sitting o pet sitting. Este fenómeno consiste en alojarse gratis en las casas de otras personas mientras estas están de viaje. Puede hacerlo solo, en pareja o con un amigo. Eso sí, a cambio hay que cuidar de sus queridas mascotas. Y nos referimos a casas de todos los tamaños, mascotas de todo tipo -no solo perros y gatos- y a cualquier parte del mundo.

Por ejemplo, hay pocos planes más apetecibles que despertarse por la mañana frente al mar Egeo y darse un baño en sus aguas cristalinas mientras cuidas de una casa tranquila y le das mimos a dos gatitos. Pues esto es perfectamente posible. De hecho, es una opción que está ganando cada día más de adeptos.

Ahora mismo hay personas en Grecia buscando a alguien para confiarle su casa mientras están fuera. Hay desde apartamentos en el centro de Atenas hasta villas en islas como Paros o Lesbos. Y no importa ni la edad, ni la profesión ni la experiencia previa, aunque sí destaca quien pueda presentar referencias. Lo que se pide es ser una persona responsable, empática con los animales y dispuesta a comprometerse.

Economía colaborativa

A experiencias como esta se puede acceder a través de plataformas especializadas en house sitting, portales que se dedican a conectar a personas que necesitan que alguien cuide su casa con quienes están dispuestos a hacerlo, como Trustedhousesitters, Nomador o MindMyHouse. Es lo que se llama economía colaborativa, un intercambio de bienes o servicios, basado en la solidaridad, el ahorro y el beneficio mutuo.

Para ser un buen housesitter, hay que tener claro que esto no significa estar de vacaciones con todo pagado. Se exige responsabilidad y compromiso. Además de atender y alimentar a las mascotas, hay que mantener la casa impecable y organizada, regar las plantas y cuidar el jardín si lo hay, y asegurarse de que todo funciona correctamente. Naturalmente, eso no implica que no haya tiempo libre para hacer otras cosas. El house sitting no significa estar en una cárcel.

Un trabajo sin remunerar

La clave de este acuerdo es la confianza y la colaboración mutua, por lo que no es un trabajo remunerado. Se trata de cuidar el hogar a cambio de alojarse ahí sin pagar alquiler, luz, Internet, agua o gas. La comida generalmente no está incluida en el acuerdo. Eso sí, la mayoría portales de house sitting cobran un cuota de registro por la seguridad de quienes intervienen en el intercambio. La buena noticia es que cuesta menos que una noche de hotel y da acceso durante todo un año a muchas oportunidades. Depende de cada uno saber aprovecharlas.