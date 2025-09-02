Sergio Delgado 02 SEP 2025 - 05:30h.

La profesora de economía Leticia Poole resuelve una de las grandes dudas de muchos trabajadores: ¿qué opción es más rentable?

Una experta en finanzas aclara la principal duda sobre el IRPF: "Lo más sensato es mantener la retención baja"

Compartir







El salario que perciben los trabajadores en España puede organizarse en 12 mensualidades o en 14, dependiendo del convenio y de los acuerdos establecidos con la empresa.

Aunque el importe bruto anual no cambia, la forma en la que se reparte influye en la gestión del dinero, en la planificación del ahorro y en la manera de afrontar los gastos periódicos.

Muchas personas creen que una modalidad es más ventajosa que otra, pero en realidad la conveniencia depende del perfil del trabajador, de sus hábitos de consumo y de su disciplina financiera.

Diferencias clave entre las dos modalidades

Cobrar el sueldo en 12 o en 14 pagas no altera el salario bruto anual, pero sí el flujo de ingresos mensuales. Con 12 mensualidades, el importe que llega a la cuenta es más alto cada mes. Con 14, la cantidad mensual se reduce, aunque se reciben dos pagas extraordinarias, habitualmente en verano y Navidad.

Según Leticia Poole, profesora de Economía y Empresa en la Universidad Europea de Valencia, "el impacto no está en la cifra total, sino en cómo gestionamos el dinero en el día a día". Este matiz resulta fundamental porque determina la capacidad de organizar gastos fijos, de ahorrar y de prever los desembolsos estacionales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ventajas de cobrar en 12 pagas

Optar por el sueldo en 12 mensualidades significa contar con más liquidez cada mes. Esto puede ser positivo para quienes tienen que hacer frente a gastos elevados, como el pago de una hipoteca, el alquiler o cuotas importantes. Además, disponer de más dinero permite organizar un plan de ahorro constante o destinar parte del ingreso a inversiones periódicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, este sistema exige disciplina. "Si el trabajador no controla su presupuesto, la mayor liquidez mensual puede convertirse en un arma de doble filo, porque el riesgo de gastar más es elevado", explica Poole. Al no existir una paga extra que funcione como colchón, es imprescindible planificar para los imprevistos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ventajas de cobrar en 14 pagas

La modalidad de 14 pagas se percibe como un ahorro involuntario, ya que cada mes se vive con una cantidad menor y las dos pagas adicionales llegan como un ingreso extraordinario. Estas suelen coincidir con momentos de fuerte presión económica para las familias, como las vacaciones de verano o los gastos navideños.

"Las pagas extra actúan como una ayuda psicológica y financiera. Muchas personas dependen de ellas para equilibrar su presupuesto anual y para cubrir gastos estacionales", comenta Poole. Para quienes tienen dificultades para guardar dinero de manera constante, este esquema funciona como una forma de ahorro forzoso.

Sin embargo, la liquidez mensual se ve reducida, lo que puede complicar la gestión de gastos elevados si no se cuenta con ingresos adicionales o reservas suficientes.

Qué conviene más para ahorrar

La decisión de cobrar el sueldo en 12 o en 14 pagas depende, en última instancia, del perfil financiero del trabajador. Quienes tienen buena organización y son capaces de separar cada mes una parte de su ingreso, probablemente encuentren más conveniente el sistema de 12 pagas. "Si el trabajador es disciplinado, las 12 mensualidades le permiten planificar con mayor libertad, ahorrar regularmente y no depender de ingresos extraordinarios", afirma Poole.

Por otro lado, quienes tienden a gastar lo que ingresan y no logran mantener un hábito de ahorro constante se benefician más con 14 pagas. "Es una fórmula que ayuda a contener el gasto mensual y proporciona un respiro económico en momentos clave del año", señala la profesora.

El factor psicológico y el ahorro a largo plazo

Más allá de la aritmética, hay un componente psicológico que influye en la percepción del ingreso. Con 12 pagas, se tiende a ver el salario como suficiente para el día a día, lo que exige mayor responsabilidad. Con 14, las pagas extra generan la sensación de recibir un premio, aunque en realidad no sea más que un reparto diferente del mismo salario anual.

La clave está en conocer los propios hábitos y necesidades. Para algunas personas, los ingresos adicionales son el empujón que les permite equilibrar las cuentas familiares. Para otras, la mayor liquidez mensual representa la oportunidad de invertir o destinar dinero de forma más eficaz al ahorro.