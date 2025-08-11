Sergio Delgado 11 AGO 2025 - 06:40h.

Aprende a cómo tener margen para hacer frente a imprevistos, e incluso ahorrar, de la mano de una experta en finanzas

Vivir con ingresos ajustados es un desafío que exige orden, conciencia financiera y decisiones inteligentes. No se trata solo de llegar a fin de mes, sino de hacerlo sin caer en el descontrol de gastos ni en la dependencia de préstamos innecesarios.

Para muchas personas, ganar menos de 2.000 euros mensuales representa una limitación, pero también puede ser el punto de partida para construir hábitos financieros sólidos. Y es que, incluso con ingresos limitados, hay principios fundamentales que pueden ayudar a mantener el equilibrio económico y planificar con más seguridad.

Gasta por debajo de tus posibilidades reales

La primera gran regla tiene que ver con el control de los hábitos cotidianos. "Gastar menos de lo que se gana”, señala Leticia Poole, profesora de Economía y Empresa en la Universidad Europea de Valencia.

“Parece obvio, pero es el principio más ignorado. Vivir por debajo de tus posibilidades. Para ello se puede revisar suscripciones, eliminando las que no sean imprescindibles y buscando mejores precios para las necesarias”, y añade, “recortar gastos superfluos por pequeños que sean, organizarse para evitarlos, y planificar los gastos más importantes con tiempo para aprovechar ofertas y buenos precios."

Este consejo aplica directamente si ganas menos de 2 mil euros al mes, ya que en estos casos es más fácil que cualquier pequeño gasto extra afecte al presupuesto general. Mantener el control y priorizar lo realmente necesario es una actitud clave para evitar tensiones financieras.

Ahorra aunque sea una pequeña cantidad

Un error común cuando los ingresos son limitados es pensar que el ahorro debe esperar a “tiempos mejores”. Sin embargo, Leticia Poole insiste en la importancia de incorporar este hábito cuanto antes: "Ahorrar al menos el 10% de los ingresos. Aunque sea poco, la constancia es clave. Si se gana 1.500 €, intentar guardar 150 € al mes".

Esa práctica, aunque sencilla, puede ser muy importante. El secreto no está en la cantidad, sino en la regularidad. Separar esa parte del dinero como si fuese una obligación fija puede ayudar a generar un colchón de seguridad a medio plazo.

Libérate de las deudas pequeñas

El endeudamiento puede convertirse en un lastre, sobre todo cuando los ingresos mensuales no permiten mucha maniobra. De hecho, es importante seguir una estrategia concreta como es "eliminar deudas lo antes posible y priorizar el pagar las deudas pequeñas para liberar flujo de caja y ganar motivación”.

Liberarse de esos compromisos, incluso si no son grandes en importe, ya que permite recuperar capacidad económica y motivación personal.

Si ganas menos de 2 mil euros al mes, necesitas todo el margen disponible para imprevistos, ahorro o inversión en cosas realmente útiles.

Construye un fondo de emergencia

La cuarta regla es, quizás, la que más seguridad aporta a largo plazo. Tener un respaldo para situaciones inesperadas evita recurrir a créditos o préstamos que pueden agravar los problemas económicos.

"Crear un fondo de emergencia, idealmente de 3 a 6 meses de gastos. Esto evitaría recurrir a créditos en caso de imprevistos”, aconseja Poole.

Este fondo no se construye en un mes, sino con paciencia y constancia. Pero su valor es incuestionable, especialmente si tus ingresos están por debajo de dicho umbral. Disponer de esa red puede marcar la diferencia entre una solución rápida y una crisis financiera prolongada.

Aplicar estas cuatro reglas no requiere tener grandes ingresos. Y puede ser la mejor herramienta para alcanzar estabilidad financiera, reducir el estrés y mejorar la calidad de vida.

Un ejemplo más de cómo en la economía casera, la constancia y la planificación son las mejores aliadas.