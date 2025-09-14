Marta Egea 14 SEP 2025 - 06:30h.

El mercado laboral de 2025 exige más habilidades humanas, adaptabilidad y aprendizaje constante además de conocimientos técnicos

Actividades durante el verano que potencian el desarrollo cognitivo según la ciencia

Compartir







MadridLa transformación digital impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización de procesos. A pesar de que en ciertos sectores puede ser percibido como una amenaza, la realidad es que está generando una ola de nuevos perfiles laborales que hace apenas tres años no existían.

En España, empresas desde startups hasta multinacionales buscan cada vez más profesionales que sean capaces de combinar competencias técnicas con visión estratégica, orientación ética y capacidad de adaptación. Estas son algunas de las principales cualidades que priorizan en muchas compañías, por lo que, según indica Setesca Talent, una consultora especializada en la selección de perfiles tecnológicos y de alta dirección, ha aumentado la demanda de perfiles híbridos.

PUEDE INTERESARTE Qué dice la ciencia sobre el castigo: por qué no funciona y qué alternativas usar

Jordi Damià, CEO de Setesca Talent, tiene una opinión clara al respecto: “La IA no está destruyendo empleos, los está reinventando”. Este experto va más allá y garantiza: “lo que vemos es una evolución acelerada hacia perfiles híbridos, que combinan conocimientos técnicos, pensamiento crítico y competencias digitales”.

Empleos que no existían y ya buscan las empresas

Creador de experiencias de usuario con inteligencia artificial

Define la manera en la que los usuarios interactúan con sistemas inteligentes, desde asistentes virtuales hasta plataformas con interfaces adaptativas. La responsabilidad de este perfil es conseguir que las soluciones basadas en IA resulten útiles, intuitivas y adaptadas a las necesidades de cada usuario.

Guionista para interacción comercial con IA

Este perfil debe redactar y estructurar los diálogos, secuencias y respuestas que emplean los sistemas de inteligencia artificial en ventas o atención al cliente. Es necesario ya que su presencia asegura la coherencia con la identidad de marca y favorece la eficacia de las conversiones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Diseñador de procesos de producción personalizada

Debe integrar diseño industrial, inteligencia artificial generativa y lógica de fabricación para desarrollar productos hechos a medida, optimizando y automatizando los procesos gracias al empleo de modelos de datos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Responsable de servicio al cliente personalizado con IA

Su labor es definir los protocolos de atención al cliente para poder optimizar el contacto con cada usuario mediante el uso de datos, análisis predictivos y herramientas inteligentes capaces de identificar y aprender de los hábitos individuales.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Especialista en hiperautomatización mediante IA

Esta persona debe desarrollar, implementar y supervisar redes de agentes inteligentes que permiten automatizar la gestión de procesos complejos en áreas como compras, recursos humanos, finanzas o logística, reduciendo la necesidad de intervención humana.

¿Cómo prepararse para estos nuevos empleos?

Ante un mercado laboral que cambia constantemente, prepararse ya no es sólo estudiar una carrera universitaria. La clave está en la formación continua, la versatilidad y la capacidad de adaptarse a lo que aún no está.

Formación híbrida y personalizada

Las universidades y centros de FP ya están adaptando sus planes de estudios, pero el ritmo de cambio requiere de una actitud proactiva. Plataformas como Coursera, Domestika o Google Career Certificates ofrecen cursos actualizados en IA generativa, diseño de experiencia de usuario, automatización de procesos o storytelling con chatbots.

El nuevo currículum son proyectos reales

A la hora de contratar ya no sirven solo los títulos. Se quiere ver lo que se sabe hacer. Por esto, desarrollar proyectos propios es una manera muy eficaz de mostrar habilidades y visión. Se puede diseñar una interfaz conversacional con IA o crear un flujo automatizado para atención al cliente, cada proyecto suma valor.

Soft Skills: el valor humano

Con tanto algoritmo que nos rodea, lo humano se vuelve esencial, a pesar de que el Foro Económico Mundial advierte que, aunque el 44% de las tareas laborales pueden ser automatizadas en 2027, las empresas siguen necesitando personas que piensen de manera crítica, comuniquen con claridad, tengan empatía y tomen decisiones éticas.

Tener una marca personal

Estar presente en plataformas profesionales como LinkedIn, compartir proyectos en Behance o GitHub, escribir artículos o compartir reflexiones sobre tecnología responsable son maneras de visibilizar el perfil ante empresas y reclutadores. Se tiene que recordar que el talento también se busca en redes.

Habilidades que se deben tener

Estos nuevos perfiles vinculados a la inteligencia artificial requieren de una combinación de habilidades poco frecuentes hasta ahora: el dominio de herramientas de IA, conocimiento en diseño de procesos, empatía con el usuario y capacidad para interpretar datos.

Según Damià, “el talento más demandado ya no es solo el que sabe programar o analizar. Es aquel que sabe aplicar la tecnología para mejorar la experiencia, personalizar el servicio o transformar una operación completa” Se trata de profesionales que deben colaborar de manera efectiva con sistemas inteligentes, tomar decisiones apoyadas en datos y que se deben adaptar a herramientas sujetas a una evolución constante. El CEO sostiene que en 2026, muchas empresas no competirán por la mejor tecnología, sino por los profesionales que sepan orquestarla con inteligencia y creatividad.

¿Qué se recomienda hacer a las nuevas generaciones y sus familias?

Para prepararse con éxito es fundamental que tanto alumnos como familias adopten una actitud abierta al cambio, sin miedo a explorar caminos diferentes a los tradicionales. Se recomienda fomentar desde casa la curiosidad, la autonomía y el aprendizaje práctico, apoyando actividades extracurriculares que potencien habilidades digitales, pero también las soft skills.

Es fundamental mantener un diálogo constante con los centros educativos y explorar opciones de formación híbrida o internacional. Las familias no solo deben acompañar, sino también actualizarse para entender hacía dónde se está dirigiendo el mercado y así, poder ayudar a sus hijos a tomar decisiones formativas con visión de futuro.