Cuota de autónomos: lo que pretende el Gobierno que pagues en 2026, 2027 y 2028

El Gobierno de España no consigue convencer a los tres millones y medio de autónomos de que las subidas de cuota que planea vayan a mejorar su protección social. Sus representantes siguen hablando de 'sablazo'. Estos últimos días han aumentado las preocupaciones entre estos trabajadores autónomos, sobre todo entre los veteranos que un día decidieron montar un pequeño empleo. En aquellos tiempos era una apuesta fuerte, ahora es el miedo de muchos de ellos que llevan años sacando adelante sus negocios.

Los autónomos más veteranos miran con miedo al futuro. Piensan en su jubilación y ven como las cuentan no les salen, por ello muchos de ellos se plantean cerrar lo que ha sido su pequeña empresa durante muchos años para pasar a ser asalariados. El tiempo corre en contra de ellos, especialmente con las últimas propuestas del Gobierno, que ya piensa en subir las cuotas que cada autónomo tiene que pagar.

La historia de un fontanero que piensa en echar la persiana a su negocio refleja la frustración y el medio de muchas personas como él. En su caso, comenzó siendo obrero, pero la crisis de la construcción le mandó al paro. En aquella época tuvo que adaptarse y buscar nuevas soluciones para poder labrarse un futuro mejor.

La opción más viable para muchos de autónomos

Pasó toda su vida trabajando como fontanero en una empresa, pero las condiciones le obligaron a reinventarse: pasó a ser su propio jefe montando una tienda de suministros en 2018: "Voy de mal en peor". Ahora los cálculos de su pensión tampoco vuelven a salir. Este hombre paga de pensión 400 euros de cuota y cuando se jubile le quedará una pensión de 1.000 euros. Por eso piensa en cerrar su negocio y trabajar como fontanero asalariado hasta que acumule lo suficiente para poder conseguir una buena jubilación.

En la misma situación se encuentra una peluquera, que, con algunos años más, ya se ha dado cuenta de que su negocio no le dará un buen futuro en cuanto a la jubilación se refiere. Pasa el día atendiendo muchos clientes, pero el pago de todos ellos no es suficiente para hacer frente a las cuotas que tiene que pagar más las nóminas. Ella ya es una de las que ha iniciado el camino al revés: ha pasado de ser jefa a una asalariada: "Yo pensé en mi futuro, cuál sería mi situación. No me iba a quedar nada".

El aumento de cuotas que plantea el Gobierno pretende que al subir cotizaciones suban también las prestaciones sociales, como por ejemplo las jubilaciones dignas: "Queremos que coticen todos los ingresos que perciben, por salarios reales para tener la protección adecuada", explicaba Elma Saiz, ministra de Seguridad Social. Pero el día a día es una pesadilla para muchos de ellos, los números se complican más y más, sobre todo mirando de cara al futuro. "No sabemos si vamos a tener una pensión, o no".