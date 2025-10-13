El Ejecutivo plantea 15 tramos con subidas que varían en cada uno de ellos

El Gobierno plantea nuevas cuotas para los trabajadores autónomos en 2026. Estas van desde los 217 euros, para rendimientos inferiores a 670 euros mensuales, y llega a los 796 euros para los que superen los 6.000 euros al mes. Esto supone un aumento de 17 euros en la más reducida y de 206 euros en la más elevada, según EFE.

"Los tramos de cotización se parecen mucho a los que todas las organizaciones, tanto sindicales como patronales y las asociaciones de autónomos, acordamos poner en marcha en el año 2022", explica Eduardo Abad, presidente de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

¿Cuánto subirá cada tramo?

El Ejecutivo plantea 15 tramos con subidas que varían en cada uno de ellos. Es decir, en el tramo seis la cuota pasa de 390 a 428,53 euros. Y en el 10, entre 3.620 y 4.050 euros, sube de 490 euros a 592,95 euros para este próximo 2026. Para 2027, las subidas son de 234,73 euros en el tramo más bajo y de 1.002,49 euros para el más elevado. De cara a 2028, el planteamiento empieza con 252,1 euros y cierra en 1.208,73 euros.

Abad señala que ya han reclamado un tramo inferior al más bajo para autónomos en el ámbito artístico o de creadores de contenido para los casos en los que sus ingresos no superen los 4.000 euros al año.

La asociación de autónomos ATA cree que la propuesta es "un nuevo sablazo"

El presidente de la asociación de autónomos ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), Lorenzo Amor, califica la propuesta de “nuevo sablazo” y critica que se plantee una subida en las cotizaciones el próximo año de 200 euros a quien no paga ni 3.000 euros. Así, cuantifica que las cuotas subirán en 450 euros al año a quien gana 30.000 y entre 1.000 y 2.500 euros a quien obtenga más de 38.000 euros.

"Y eso solo en 2026. Pretenden otra para 2027 y 2028. Con el aval de ATA, no", ha dejado claro Amor, quien ha solicitado que se lleve el planteamiento como decreto ley al Congreso "para que se retraten los partidos", afirma el presidente de la asociación de autónomos ATA.

Amor calcula que con esta propuesta se denegaría el 40% de las solicitudes

Amor considera que la propuesta de mejora del cese de actividad es un “bluf” porque actualmente están denegando el 60% de las solicitudes de la prestación y, con los cambios que presentan, se denegaría el 40%. Hay que recordar que de estas negociaciones tendrá que salir un nuevo esquema de cotización para los trabajadores autónomos para los próximos tres años.

Estas cuotas se establecen en función de horquillas de rendimientos y los autónomos pueden cambiar varias veces de tramo para ajustar su mensualidad en función de su volumen de negocio. Desde 2022, cuando los agentes sociales y asociaciones de autónomos pactaron el calendario, se acordó negociar cada tres años las nuevas cuotas.

Así, quedaron en realizar un ajuste o una regularización, después de cada ejercicio, para ver si los autónomos han cotizado de acuerdo a sus ingresos o si se requerían devoluciones o pagos adicionales a la Seguridad Social.