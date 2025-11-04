Nina, una joven española, espera que se regule el Estatuto del Becario; ha encadenado varias prácticas sin cobrar más de 200 euros

El Estatuto del Becario llega al Congreso con multas a las empresas y obligaciones para los estudiantes

Todos o casi todos los profesionales hemos sido becarios cuando estudiábamos la carrera. Prácticas que se convalidaban por créditos o asignaturas que no se remuneraban. Había casi que darles las gracias a las empresas por enseñarnos el día a día de un trabajo.

Pero ¿cómo ha cambiado todo esto en estos últimos 20 o 30 años? Pues no demasiado. Por eso se quiere aprobar un Estatuto del Becario; muchas menos horas permitidas -la mitad que ahora-, compensaciones de gastos y derecho a vacaciones.

Nina ha llegado a costear de su bolsillo el alojamiento y el transporte, además de tener trabajo extra

Conocemos un caso. Nina lleva desde 2022 encadenando becas en empresas. Ahora está haciendo las prácticas del máster en una agencia de comunicación. Cobra 500 euros por 40 horas semanales, pero no siempre ha sido así. "Creo que ninguna -de mis prácticas- ha superado los 200 euros en el caso de haber cobrado, pero en la mayoría no he cobrado", cuenta la joven.

No solo eso, ha llegado a costear de su bolsillo el alojamiento y el transporte en alguna ocasión. Y también le ha tocado trabajo extra: "He tenido contrato solo de mañanas y he tenido que estar todo el día o por las tardes o incluso ir fines de semana a algún sitio".

Son situaciones más comunes de lo deseable, con las que intentará acabar el Estatuto del Becario. "La formación tiene que estar destinada sencillamente a aprender, a formarse, y no a sustituir a personas trabajadoras o relaciones laborales en las empresas", señaló la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Las empresas tendrán que compensarles por los gastos de desplazamiento y permitirles el acceso a servicios comunes como el comedor, además de prohibir expresamente que se pueda pagar por hacer prácticas.

"Me parece bien que se regule, hay gente que literalmente está explotada", precisa otra joven. Hay 1.700.000 personas formándose en empresas actualmente. Mayoritariamente tienen entre 18 y 29 años, pero más de un 20% supera la treintena.