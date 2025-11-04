Javier Villanueva 04 NOV 2025 - 16:06h.

A partir de cierta edad, encontrar empleo es mucho más complicado, por lo que muchos mayores de 40 años se están ‘reciclando’ con la Formación Profesional

El paro sube en 22.101 personas en octubre tras el fin del verano pero marca su nivel más bajo en este mes desde 2007

A partir de una cierta edad, encontrar empleo es mucho más complicado. Por eso, muchos mayores de 40 años se están ‘reciclando’ con la Formación Profesional (FP); cursos que les permiten entrar en otros sectores.

“Me he encontrado hasta gente de 60 años”, cuenta hoy ante nuestras cámaras el profesor de un ciclo formativo de FP en el que 25 personas buscan cualificación para trabajar, muchas de ellas mayores que él.

Más de 120.000 mayores de 40 años cursan un grado formativo en busca de una oportunidad laboral

En su caso, que sirve de ejemplo para ilustrar una realidad que no deja de aumentar, los alumnos se sumergen en la cocina para buscarse un hueco en el sector de la hostelería.

“Tengo 46. Debido a mi edad siento que ya no me llamen. Decidí formarme en hostelería para tener un trabajo”, cuenta una de las alumnas de ese ciclo formativo.

Como ella, más de 120.000 alumnos mayores de 40 años cursan un grado formativo en busca de reinventarse y empezar de nuevo.

Ejemplo de ello es también María, quien cuenta ante nuestras cámaras como está buscando una nueva oportunidad. Era auxiliar administrativa y la despidieron, y ahora no pierde detalle de las explicaciones de su profesor para reincorporarse al mercado laboral tras obtener una certificación como técnica superior sociosanitaria.

“Hay muchísima demanda de trabajo”, explica, esperanzada, y trasladando ante las cámaras de Informativos Telecinco la ilusión de muchos otros estudiantes.

Administración, gestión sanitaria, electricidad y electrónica, los más demandados

“Nos mandan ofertas para ver si terminan el curso y pueden empezar su mundo laboral”, explica Luis Novillo, docente del Grupo Aspasia, reflejando la implicación y las ganas de los alumnos de encontrar un trabajo.

Entre ellos, Esther es otra firme candidata que cuenta ante las cámaras que aspira a salir pronto de la lista de desempleo, sumándose a los más de 3,1 millones de extranjeros trabajando; una cifra que en una década se ha multiplicado por dos.

“No importa si tienes 20, 30, 40…o 60 años”, sostiene.

Administración, gestión sanitaria, electricidad y electrónica son los sectores con mayor contratación para alumnos senior.

El paro sube en 22.101 personas en octubre

Al respecto, este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha actualizado los datos de paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo, los cuales apuntan a una subida en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano.

Tras el incremento el pasado mes, el número total de desempleados se situó en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

En la misma línea, señalan que el aumento del desempleo registrado el mes pasado es el mejor dato para un mes de octubre desde 2022, cuando el paro bajó en 27.027 personas. En 2023 y 2024 subió en 36.936 y 26.769 personas, más de lo que lo ha hecho en octubre de este año. Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro sólo ha bajado en octubre en dos ocasiones: en 2021 y 2022, con 734 y 27.027 parados menos, respectivamente, mientras que ha subido en 28 ocasiones, siendo el de octubre de 2008, con la crisis financiera, el más pronunciado (+192.600 desempleados).

Al respecto, Trabajo también ha destacado que el incremento de 22.101 desempleados de octubre de este año está "muy por debajo" de la media para este mes y es un 65% inferior al aumento del promedio de los años 2001-2024 (+62.378 parados) si se descuentan los años afectados por la pandemia.

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en octubre en 15.256 personas respecto al mes anterior. Además, en el último año, el desempleo acumula un descenso de 158.228 personas, lo que supone un 6,1% menos, con un retroceso del paro femenino de 87.146 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 71.142 varones (-6,9%), según apunta el Ministerio.