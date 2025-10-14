Quiénes son los beneficiarios de las becas y cómo avanzan a lo largo del periplo universitario

El informe publicado este martes por el centro de estudios EsadeEcPol hace un análisis detallado sobre el perfil de los universitarios becados en el país y explica la evolución a lo largo de su vida universitaria. El Gobierno destina más de 1.000 millones de euros a becas universitarias cada año, un importe que alcanza a cerca de 300.000 estudiantes de grado.

Mayoritariamente mujeres, los universitarios con beca presentan una menor tasa de abandono de los estudios, se gradúa antes y tienen mejores resultados académicos, pero suelen cursar titulaciones menos exigentes que los no becados, decantándose por la Ciencias Sociales y Jurídicas.

Mejores resultados académicos

El informe destaca que 1 de cada 10 becados abandona la universidad tras su primer año, frente a 2 de cada 10 de estudiantes no becados, según los datos aportados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Las conclusiones sobre los mejores resultados académicos de estudiantes becados parecen evidentes, pero se puntualiza que “no está claro si ello se debe al impacto real de la beca, a diferencias de perfil entre los grupos, o a una combinación de ambos fatores”.

En resultados brutos, los becarios presentan menor abandono, más créditos superados y se gradúan antes. Sin embargo, al ajustar por perfil sociodemográfico, acceso y elección de estudios, los análisis estadísticos muestran que estas diferencias se atenúan.

Mujeres jóvenes y titulaciones menos exigentes

La mayoría de los becados en España proceden de familias con menor nivel educativo, son más jóvenes y hay una mayor proporción de mujeres, seis de cada diez; algo que podría estar vinculado al mayor abandono educativo temprano entre los varones y a la mayor participación de la mujer en la universidad.

Optan en mayor medida por carreras del ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas y tienen menor presencia en titulaciones más exigentes: apenas el 28% de los becarios accede a titulaciones clasificadas en el tramo de mayor dificultad académica, frente al 40% de los no becarios.

Evolución de la beca

Los estudiantes que acceden por primera vez a un grado se les concede la beca de forma automática si cumplen los criterios económicos, pero en los cursos sucesivos deben acreditar un rendimiento académico mínimo.

Mientras en primer curso los estudiantes con peores notas de acceso concentran más becarios, en los siguientes su proporción se reduce, mientras aumentan los becarios entre quienes tienen mejor rendimiento: un 42 % del alumnado con menor nota está becado en primero, frente al 27% en cursos posteriores.

Los que más se aproximan al cumplimiento de requisitos son los estudiantes becados de Ciencias de la Salud, quienes aprueban en promedio un 61,6 % de los créditos, frente al 65 % mínimo exigido.

¿Existen errores en el sistema de becas?

"¿Tiene sentido que no se exijan los mismos criterios académicos mínimos al alumnado que no recibe beca, pero sí una subvención de casi el 80 % del coste? ¿Es redistributivo aplicar mayores exigencias solo a quienes reciben una financiaci�ón pública adicional, que son, además, los estudiantes vulnerables que más barreras han superado?", inciden los expertos.

El estudio considera que la elevada tasa de abandono universitario, junto con la pérdida de beca en segundo curso por no alcanzar requisitos académicos mínimos, plantea interrogantes sobre el diseño y la eficiencia del sistema de becas.

El informe también advierte de que hay un porcentaje "no despreciable" de estudiantes con derecho a beca que se queda fuera debido a su diseño ya que el importe se percibe después del primer cuatrimestre y el estudiante no puede iniciar los estudios.

El estudio concluye que el sistema de becas universitarias constituye un pilar clave de la política educativa para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en la universidad.