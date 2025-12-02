El número total de desempleados en noviembre se situó en 2.424.961 personas, según cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sánchez asegura que en "pocos años" la tasa de desempleo estructural se reducirá, sobre todo la de jóvenes

El paro vuelve a descender. Según los datos registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres, según las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Después del retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El paro disminuyó en noviembre en 11.881 personas respecto al mes anterior

El descenso del paro registrado el mes pasado supera la caída experimentada en noviembre de 2024 (-16.036 parados), pero no las bajadas de 2023 (-24.573 desempleados), 2022 (-33.512) y 2021 (-74.381). Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el desempleo ha subido en noviembre en 21 ocasiones y ha bajado en nueve, siendo el de noviembre de 2008, con la crisis financiera, el aumento más pronunciado (+171.243 desempleados), y el de noviembre de 2021, el que registró la mayor caída (-74.381 parados).

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en noviembre en 11.881 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 161.057 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 90.705 mujeres (-5,8%) y una caída del desempleo masculino de 70.352 varones (-6,8%).

El paro desciende especialmente entre las mujeres

El paro de noviembre descendió en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, con un retroceso mensual de 13.013 desempleados (-0,7%). Le siguen la industria, con 1.552 parados menos (-0,8%); la agricultura, con una bajada de 1.332 desempleados (-1,7%) y la construcción, que restó 881 parados (-0,5%).

Por otro lado, el desempleo disminuyó en 2.027 personas en el colectivo sin empleo anterior (-0,9%), compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer trabajo. Además, bajó en noviembre en ambos sexos, aunque el descenso entre las mujeres triplicó el de los varones. Concretamente, el paro femenino retrocedió en 14.370 mujeres en comparación con octubre (-1%), mientras que el masculino decreció en 4.435 desempleados (-0,4%).

Al finalizar el penúltimo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.466.095 desempleadas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, mientras que el de varones totalizó 958.866 desempleados, con lo que ya encadena siete meses por debajo de la cota del millón.

Más allá, y ahondando en las estadísticas publicadas, el paro entre los menores de 25 años disminuyó en 5.476 desempleados en noviembre (-2,8%), mientras que el de los mayores de 25 años descendió en 13.329 personas (-0,6%).

A ese respecto, el Ministerio de Trabajo ha destacado además que el número total de parados menores de 25 años cerró noviembre en su nivel más bajo para este mes desde el inicio de la serie histórica, con un total de 188.392 desempleados.

El paro baja en 11 comunidades autónomas y sube en seis

Por comunidades autónomas, el paro descendió en noviembre en 11 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-6.934 desempleados), Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119). Sin embargo, el desempleo subió en seis regiones, encabezadas por Baleares (+2.534 parados), Castilla y León (+1.035 desempleados) y Navarra, que sumó 253 parados respecto a octubre.

En lo relativo a las provincias, el desempleo bajó en 34 de ellas, lideradas por Madrid (-3.903 desempleados), Barcelona (-2.749) y Sevilla (-2.240), mientras que aumentó en 18, destacando los incrementos de Baleares (+2.534), León (+523) y Málaga (+486).

Por otro lado, el desempleo registrado entre los extranjeros subió en 3.127 desempleados respecto al mes anterior (+0,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 338.310 desempleados, lo que supone 16.937 parados menos que hace un año (-4,8%).

Un 41,3% de los contratos realizados en noviembre fueron indefinidos

En lo referente al tipo de contratos registrados, en noviembre de este año se contabilizaron 1.296.203 contratos, lo que supone un 0,4% menos que en igual mes de 2024. De todos ellos, 534.997 fueron contratos indefinidos, un 1,7% menos que en noviembre de 2024. En total, el 41,3% de todos los contratos realizados en noviembre fueron de ese tipo, porcentaje que en octubre fue del 42,6%.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 226.124 contratos a tiempo completo, casi un 0,5% menos que en igual mes del año anterior; 139.175 a tiempo parcial (+5,9%) y 169.698 fijos-discontinuos (-8,7%).

De todos los contratos suscritos en noviembre, 761.030 fueron contratos temporales, un 0,5% más que en igual mes de 2024. En total, estos contratos representaron el 58,7% del total de la contratación efectuada en el penúltimo mes del ejercicio.

En los once primeros meses del año se han firmado algo más de 14,4 millones de contratos, un 1,2% más que en igual periodo del año anterior. De ellos, casi 6 millones fueron contratos indefinidos, un 1% menos, y 8,4 millones eran de carácter temporal, un 2,9% más que en el periodo enero-noviembre de 2024.

El gasto en prestaciones por desempleo se eleva a 2.006,4 millones de euros

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en octubre de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.006,4 millones de euros, un 4,4% más que igual mes de 2024.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.465,3 euros en el décimo mes del año, un 31,1% más que en octubre del año pasado. La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de octubre fue de 1.019,9 euros, lo que supone un aumento de 25,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,5%).

En este sentido, el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.773.677 personas, cifra un 0,9% superior a la del mismo mes de 2024.

Por su parte, la tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 72,1%, se situó en octubre de 2025 en el 77,7%, el nivel más alto para este mes dentro de la serie histórica, según ha destacado Trabajo.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de noviembre y la estadística de prestaciones de octubre.