El número total de desempleados se sitúa en 2.443.766, con una subida menor que la media histórica

El paro femenino y juvenil sigue bajando en términos interanuales, pese al repunte mensual tras el fin del verano

Compartir







El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 22.101 personas en octubre en relación con septiembre (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector de servicios tras el fin del verano, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el aumento en octubre, el número total de desempleados se situó en 2.443.766 personas, su cifra más reducida en un mes de octubre desde 2007, según el Ministerio.

El menor repunte en octubre desde 2022

El incremento del desempleo registrado el mes pasado es el dato más óptimo para un mes de octubre desde 2022, cuando el paro bajó en 27.027 personas. En 2023 y 2024 subió en 36.936 y 26.769 personas, más de lo que ha hecho en octubre de este año.

Desde el inicio dela serie histórica comparable en 1996, el paro solo ha disminuido en octubre en dos ocasiones: en 2021 y 2022, con 734 y 27.027 parados menos, respectivamente, mientras que ha subido en 28 ocasiones, siendo el mes de octubre de 2008, con la crisis financiera, el más pronunciado (+192.600 desempleados).

En esta línea, Trabajo ha recalcado que el incremento de 22.101 desempleados de octubre de este año está "muy por debajo" de la media para este mes y es un 65% inferior al incremento del promedio de los años 2001-2024 (+62.378 parados) si se descuentan los años afectados por la pandemia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en octubre en 15.256 personas en relación con el mes anterior.

El paro acumula un descenso del 6,1% en un año

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 158.228 personas, lo que supone un 6,1% menos, con un retroceso del paro femenino de 87.146 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 71.142 varones (-6,9%).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por sectores, el paro registrado descendió solo en la construcción, con un retroceso mensual de 2.121 desempleados (-1,2%), y subió en el resto de los sectores económicos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El mayor aumento lo vivió el sector de servicios, con 18.496 desempleados más (+1%) seguido de la agricultura, que sumó 1.270 parados (+1,7%), y de la industria, donde el paro se incrementó en 1.148 personas (+0,6%).

Más paro entre mujeres y jóvenes

En el colectivo sin empleo anterior, compuesto sobre todo por jóvenes en busca de su primer trabajo, el paro subió en octubre en 3.308 personas (+1,4%).

El paro aumentó en octubre en ambos sexos, aunque el repunte fue ligeramente mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro de la mujer subió en 11.561 de ellas en comparación con septiembre (+0,8%), mientras que el masculino aumentó en 10.540 desempleados (+1,1%).

Al terminar el décimo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.480.465 desempleadas, su cifra más reducida en un mes de octubre desde 2007, mientras que el de varones totalizó 963.301 desempleados, con lo que ya van seis meses por debajo de la cuota del millón.

En cuanto a las edades, el paro entre las personas de 25 y más años incrementó en 12.019 desempleados en octubre (+0,5%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años se incrementó en 10.082 personas (+5,5%).

A pesar de ello, el Ministerio ha resaltado que el número total de parados menores de 25 años se situó en octubre en su nivel mínimo desde el inicio de la serie histórica, con un total de 193.798 desempleados.

Subidas generalizadas en todas las comunidades

Además, el paro registrado subió en octubre en las 17 comunidades autónomas, sobre todo en Castilla y León (+2.545 desempleados), Andalucía (+2.535) y Cataluña (+2.423).

En las provincias, el desempleo bajó en cinco de ellas, encabezadas por Valencia (-958 desempleados), Córdoba (-288) y Almería (-263), mientras que aumentó en 47, destacando los incrementos de Madrid (+2.281), Baleares (+1.631) y Santa Cruz de Tenerife (+1.503).

Menos contratos indefinidos y más temporales

En cuanto a los extranjeros, el paro subió en 9.275 desempleados respecto al mes anterior (+2,8%), hasta situarse el total de inmigrantes en pero en 335.183 desempleados, lo que implica 16.107 parados menos que hace un año (-4,6%).

En octubre de este año se registraron 1.510.580 contratos, que es casi un 1,1% menos que en igual mes de 2024.

De todos ellos, 643.183 fueron contratos indefinidos, un 3,1% menos que en octubre del año pasado. En total, el 42,6% de todos los contratos realizados en octubre fueron indefinidos, porcentaje que en septiembre fue del 43,3%.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 260.993 contratos a tiempo completo, un 1,9% menos que el mismo mes del año anterior, 168.574 a tiempo parcial (-0,6%) y 213.643 fijos-discontinuos (-6,4%).

De todos los contratos suscritos en octubre, 867.397 fueron contratos temporales, un 0,5% más que el mismo mes de 2024. En total, estos contratos representaron el 57,4% del total de la contratación efectuada en el décimo mes del ejercicio.

En los diez primeros meses del año se han firmado un poco más de 13,1 millones de contratos, un 1,4% más que el mismo periodo del año pasado. De ellos, 54 millones resultaron contratos indefinidos, un 0,9% menos, y 7,6 millones eran de carácter temporal, un 3,1% más que en el periodo enero-octubre de 2024.

Aumenta el gasto en prestaciones

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en septiembre de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.001,7 millones de euros, un 5,1% más que el mismo mes de 2024.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, subió a 1.475,7 euros en el noveno mes del año, un 29% más que en septiembre del año 2024.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por el beneficiario durante el mes de septiembre fue de 1.015,1 euros, lo que supone un aumento de 26,4 euros sobre le mismo mes del año anterior (+2,7%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.717.762 personas, cifra un 0,9% superior a la del mismo mes del año pasado.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que en un año antes estaba situada en el 70,6%, se situó en septiembre de 2025 en el 75,9%, el nivel más alto para este mes dentro de la serie histórica, según Trabajo.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de octubre y la estadística de prestaciones de septiembre.