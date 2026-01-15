Los repartidores que usen la app de Uber Eats como autónomos podrán seguir trabajando como empleados por cuenta ajena

La plataforma de reparto de comida a domicilio Uber Eats ha anunciado este jueves que "dejará de colaborar con repartidores autónomos", cuatro años después de la aprobación de la Ley Rider.

"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y para fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos", han declarado fuentes de la empresa.

"Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones", señala Uber Eats

Los repartidores que todavía utilizan la aplicación de Uber Eats como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de las flotas colaboradoras de la firma.

"Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos", según las fuentes de Uber Eats.

En agosto de 2021 entró en vigor la Ley Rider, que prohibió emplear a los repartidores como falsos autónomos. Uber Eats decidió operar desde 2022 con un modelo híbrido, en el que los repartidores han podido elegir entre ser asalariados o autónomos.

Solo en 2025, más de 7.000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras, según ha recordado este jueves. En octubre de 2024 Uber Eats y UGT firmaron un acuerdo de colaboración para mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores.