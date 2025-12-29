Telefónica aún no ha decidido quién sustituirá a Rosauro Varo y la salida del consejero todavía no ha sido oficializada por parte de la empresa

El empresario andaluz Rosauro Varo ha comunicado al presidente de Telefónica, Marc Murtra, su decisión de abandonar sus puestos en los consejos de Movistar+ y de Telefónica España, según ha adelantado el diario 'El Confidencial' y han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

Por un lado, Varo se incorporó al consejo asesor de Telefónica España a finales de 2022, mientras que al máximo órgano de decisión de Telefónica Audiovisual Digital --que concentra la actividad de Movistar+-- se incorporó a finales de junio de 2023.

En ese sentido, las fuentes consultadas han señalado que Varo ha comunicado su decisión de abandonar ambos cargos tanto a Murtra como al presidente de Movistar+, Javier de Paz.

Rosauro Varo es presidente de GAT Inversiones, sociedad a través de la cual desarrolla distintas iniciativas empresariales en diversos sectores, y forma parte de varios consejos de administración, como el de Acciona Energía, entre otros.

Asimismo, ha tenido asientos en los máximos órganos de decisión de medios de comunicación como el diario 'El País', el grupo Prisa y el periódico online 'El Español', a lo que se suma que fue vicepresidente del operador móvil virtual PepePhone (que ahora pertenece a MasOrange).

Telefónica aún no ha decidido quién sustituirá a Rosauro Varo y la salida del consejero todavía no ha sido oficializada por parte de la empresa.

Renovación del consejo de Movistar +

El consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital se ha renovado casi por completo este año, dado que salvo María Yolanda Barcina Angulo (nombrada en julio de 2016) y el propio Rosauro Varo, el resto de vocales del máximo órgano de decisión de la filial han sido nombrados en 2025.

De hecho, el cambio más importante que se ha realizado en el consejo de administración de Movistar+ desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica a mediados de enero de este año ha sido el nombramiento de Javier de Paz como presidente del órgano a comienzos del pasado marzo, cuando sustituyó en el puesto a Sergio Oslé (nuevo presidente ejecutivo de Mediapro).

Otro de los cambios implementados en la estructura directiva de Movistar+ desde la llegada de Murtra a Telefónica fue el nombramiento de Daniel Domenjó como consejero delegado de Movistar+, un puesto en el que sustituyó a Cristina Burzako, que tras su salida fichó por el fondo estadounidense Providence, donde liderará el vertical de deporte y bienestar de la firma de inversión.

A estos cambios se suman los fichajes del expresidente del PNV Andoni Ortuzar y de Marcos Contreras, vocal independiente de CriteriaCaixa, uno de los máximos accionistas de Telefónica.

Al consejo de Movistar+ también se incorporó hace poco Daniel Clivillé, un directivo con el que Murtra ha coincidido en varias empresas y que sustituyó a Verónica Pascual en el cargo.

En concreto, Murtra coincidió con Clivillé en la empresa de paquetería sostenible barcelonesa Karibou, cuyo consejo de administración estuvo presidido por Clivillé entre diciembre de 2023 y este pasado noviembre y del cual formó parte el actual presidente de Telefónica en un periodo similar (entró en 2023 y lo abandonó a mediados de este año).

Además de en Karibou, las carreras profesionales de Murtra y Clivillé también se cruzaron en la firma de asesoramiento financiero especializada en operaciones corporativas Crea Inversión.

Murtra fue socio director de Crea Inversión entre 2016 y 2019 (entre 2011 y 2016 fue socio), mientras que Clivillé es socio de la firma de asesoramiento desde mayo de 2017.

Arranca el plazo para los ERE

Telefónica y los sindicatos firmaron el pasado lunes los acuerdos para los expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectarán a siete filiales del grupo, aunque en el último momento se ha reducido la afectación en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. (sociedades conocidas como las GBU's), por lo que el volumen mínimo de salidas en el proceso de despido colectivo se ha reducido a 4.525 (14 menos que las que se iban a rubricar hoy).

El proceso de solicitud de adhesión voluntaria al ERE arranca este 29 de diciembre para las filiales amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, y se extenderá hasta el próximo 26 de enero.

El plazo también se abrirá el 29 de diciembre para las GBU's, pero terminará después, el 29 de enero, mientras que en Movistar+ el periodo comenzará el 7 de enero y acabará el 6 de febrero.