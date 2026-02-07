Pilar no se pudo permitir un duelo largo para procesar las muertes de su padre y de su hermana

El relato de Pilar de los Reyes, portavoz de la plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Canarias, es devastador. Su historia es tan solo uno de los ejemplos sobre las condiciones laborales “asfixiantes” que sufren los empresarios, según informa ‘COPE’.

Su pesadilla comenzó el pasado diciembre, cuando murieron su padre y su hermana con tan solo 10 días de diferencia. Pero, en medio del duelo, se tuvo que enfrentar a una cruda realidad: tenía que seguir trabajando. “Tuve que sacar fuerzas de donde no las tenía", relata en el medio citado.

"El único que me entendió fue mi casero”, confiesa Pilar

Pilar no se pudo permitir un duelo largo para procesar las muertes de su padre y de su hermana. Ella cerró su negocio dos días y 10 días después, tras el fallecimiento de su hermana, otros tres. La portavoz no estuvo de baja, solo “cerró la puerta”. Mientras lidiaba con el dolor, tuvo que hacer frente a las obligaciones.

“Mi recibo del autónomo me vino el día 30. Mis facturas me vienen. El único que me entendió fue mi casero”, lamenta en la entrevista, donde ha cuestionado por qué un autónomo que no factura “tiene que pagar la cuota”.

Un sector destrozado por la burocracia y la falta de ayuda reales

Los gastos desbordan a los autónomos y esto se traduce en números rojos y en tener “más funcionarios que autónomos”. Para Pilar, el mensaje que recibe la sociedad que “no merece la pena emprender”. Y es que, según ella, la excesiva burocracia y la falta de ayudas reales están destrozando este sector productivo.

La plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha organizado una manifestación para el próximo 2 de marzo. En Gran Canaria, la marcha comenzará en Plaza de España hasta la Delegación del Gobierno. Pero también hay movilizaciones en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Pilar ha hecho un llamamiento para que todos acudan a defender un sector que es “invisible, pero imprescindible” en la sociedad.