ÁvilaEl conductor de una máquina quitanieves ha fallecido en la salida de vía de la máquina, que ha caído unos 20 metros por una ladera a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 16.10 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de una quitanieves a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila).

La sala del 112 ha informado al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León que ha coordinado la emergencia y movilizado al grupo de rescate de la Junta y a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento del conductor y finalmente el GRS no ha podido acceder a zona por mala meteorología.