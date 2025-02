Les prometieron que en enero les subirían un 10% el salario, pero el Ejecutivo regional no publica los pliegos necesarios para que la subida sea una realidad. Cansadas, han dicho "basta": "Creían que no íbamos a ser capaces pero les hemos demostrado que sí, y no vamos a parar hasta que no lo tengamos". Eso sí, a pesar de que se encuentran en huelga indefinida, los servicios mínimos son altos.