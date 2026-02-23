Paz Serrano Nuria Fresneda 23 FEB 2026 - 15:46h.

Las empresas no podrán premiar con un plus a los que nunca faltan al trabajo ni penalizar a los que sí cuando haya justificación

Mientras aparecen nuevas herramientas para controlar la productividad de los trabajadores, la justicia penaliza otro tipo de incentivos que utilizaban, hasta ahora, algunas empresas para reducir el absentismo. El plus por no faltar al trabajo es para los juzgados una medida discriminatoria. Y es que las empresas no podrán premiar con un plus a los que nunca faltan al trabajo ni penalizar a los que sí cuando haya justificación.

"No se le puede penalizar a alguien que no puede ir a trabajar, no porque no quiera, sino porque no pueda. ¿A quién se le puede penalizar? Pues a alguien que tenga un absentismo sin justificar", señala Guillermo Mosquera, abogado laboralista.

El teletrabajo o mejores salarios, la forma de incentivar la asistencia al trabajo

"Se abrirá las puertas a la vía judicial a reclamar a todas aquellas personas que han estado con una baja de IT o por otra causa justificada y que no han cobrado ese complemento", añade Carlos Jiménez Bidón, también abogado laboralista.

Tampoco está demostrado que las cláusulas anti absentismo, consideradas discriminatorias por el Supremo, logren reducir las ausencias, pero lo cierto es que los empresarios tendrán que incentivar de otra manera la asistencia al puesto de trabajo. "Compatibilización familiar a través de una flexibilidad en los horarios, favorecer que haya un clima, un buen clima de trabajo en la empresa, mejor salario, teletrabajo", subrayan los expertos.

El absentismo por bajas médicas ha alcanzado cifras récord en los últimos años, especialmente entre los más jóvenes con trabajos más precarios. Más de la mitad son debido a dolores musculares o problemas de salud mental.