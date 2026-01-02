La justicia ratifica dos años y seis meses de cárcel para la acusada que utilizó las claves privadas de la afectada

La víctima sufrió graves perjuicios económicos y psicológicos al quedar excluida de las contrataciones temporales del Hospital de Coria

La Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado una sentencia que confirma la condena de dos años y seis meses de prisión para una vecina de Coria. La mujer ha sido hallada culpable de un delito contra la intimidad tras demostrarse que accedió de forma ilícita a la cuenta personal de la bolsa de trabajo del Servicio Extremeño de Salud (SES) perteneciente a su excuñada. Tras la intrusión digital, la dio de de baja en el sistema, lo que le impidió ejercer en su puesto como celadora durante un periodo superior a los dos años.

El fallo judicial ratifica la resolución previa del Juzgado de lo Penal de Plasencia, desestimando el recurso de apelación de la procesada. Además de la pena de cárcel, la condenada deberá afrontar una multa de 12 meses a razón de 8 euros diarios y abonar una indemnización de 3.000 euros por daños morales, a lo que se sumarán los salarios que la víctima dejó de percibir desde marzo de 2022 y las costas del proceso judicial, tal como recoge El Diario Montañés.

El sabotaje digital contra su excuñada, desde una dirección IP doméstica

Los hechos probados se sitúan en la noche del 24 de marzo de 2022. Según la investigación, la acusada aprovechó que la víctima mantenía las credenciales predeterminadas (nombre y DNI) y nunca las había cambiado para entrar fácilmente en la plataforma del SES.

"Accedió digitalmente desde su dirección de IP modificando el perfil en la bolsa de trabajo de su excuñada, en claro perjuicio de ésta procediendo a darla de baja de forma inmediata en su disponibilidad para ser llamada", detalla el texto jurídico sobre la maniobra realizada desde el domicilio de la agresora.

Con esa acción, la mujer condenada dejó a la afectada fuera de las listas de contratación temporal para el Hospital de Coria. Mediante ello, la situación no solo derivó en una precariedad económica severa, sino que le causó un “trastorno adaptativo con ansiedad”, según refiere el fallo judicial.

Al respecto, además, la sentencia subraya que la gravedad de las consecuencias justifica que la pena se sitúe en la mitad superior del marco legal, especialmente considerando que la víctima tiene hijos en edad escolar y era dependiente de esos ingresos.

Indicios sólidos frente a la defensa de la acusada

Durante el proceso, la defensa de la ahora condenada intentó invalidar la prueba de la dirección IP, sugiriendo la posibilidad de que un tercero externo hubiera ‘hackeado’ el router wifi de la vivienda para realizar el sabotaje. Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta hipótesis por considerarla inverosímil. Frente a ello, la Sala argumenta que concurren una pluralidad de indicios que señalan directamente a la acusada, quien también desempeña funciones como celadora y conocía perfectamente el funcionamiento del sistema informático del SES. De ahí su facilidad para acceder al sistema con las credenciales de su excuñada.

Ante lo sucedido, el tribunal destaca además que existe una “enemistad” y “malestar” previo derivado del divorcio de la condenada años atrás, lo que refuerza el móvil del delito.

"Escapa a toda lógica que alguien externo se conectara desde la calle a la red wifi y desactivara a la víctima", recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, que pone en valor la investigación realizada por la Guardia Civil y los datos técnicos facilitados por la Junta de Extremadura para cerrar un caso que sienta precedente en la protección de la privacidad laboral frente a ciberdelitos familiares.