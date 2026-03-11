Javier Villanueva 11 MAR 2026 - 16:52h.

El porcentaje de becarios que se queda en las empresas supera el 80% y los sueldos son competitivos.

Los oficios tradicionales vuelven a ser los más cotizados ante la falta de relevo generacional: "Ahora se requieren perfiles de campo"

Estamos en un momento de muchísima tensión bélica a nivel internacional con las guerras de Ucrania e Irán y Defensa busca talento entre los jóvenes para una industria en auge que está generando mucho empleo.

Hablamos de un sector con una necesidad de mano de obra muy importante, con buenos salarios -de hasta 2.000 euros al mes- y con un porcentaje de becarios que se queda fijo en el trabajo en el que inicia sus pasos en más del 80% de los casos, destaca Héctor Aguirre, Gerente de la Fundación del Metal. Una realidad que no se ve en otros sectores.

Por eso Defensa intenta reclutar trabajadores entre esos jóvenes que salen del Bachillerato sin tener las ideas muy claras de lo que quieren hacer, intentando evitar estigmas. Defensa y su sector es mucho más que convertirse en soldado. Por eso la demanda de estudiantes de FP con grados medios o superiores en sectores como técnicos en Electromecánica o en Sistemas, está aumentando de forma exponencial.

Es el caso de Manuel, que lleva 3 meses haciendo prácticas en una empresa de Defensa. Su futuro se despeja cuando ve lo que ocurre con los becarios que tiene a su alrededor, que se quedan.