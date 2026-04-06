España celebra el récord de personas ocupadas en el mes de marzo: hasta 22.000.000 cotizantes, tres millones más que en 2021

Pedro Sánchez celebra los 22 millones de ocupados en marzo: "Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que España ha llegado a los 22 millones de ocupados en marzo, según confirmaba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Lo hacía con la camiseta de la Selección española y con el número 22 en la espalda.

España nunca antes había alcanzado esa cifra de cotizantes. Unos datos históricos que ha celebrado hasta el presidente del Gobierno, ya que en nuestro país no había registrado estas cifras desde 2021, donde en nuestro país había casi 19.000.000 de personas afiliadas a la seguridad social. Actualmente hay 3.000.000 más de cotizantes, superando los 22.000.000.

El paro registrado también nos deja un balance positivo en el último mes, situando la cifra de desempleados en 2,4 millones de personas. Es el dato más bajo desde hace 18 años. La Semana Santa ha adelantado muchas contrataciones, sobre todo en hostelería, que se notan en estos datos de marzo. Estos días de vacaciones y celebraciones ara muchas personas, ha hecho que el país vuelva a funcionar por todo lo alto.

José Ignacio Castillo, catedrático de la Universidad de Sevilla, explica que son factores que no han influido en que la economía y el empleo se estabilicen hasta alcanzar: "La macroeconomía está funcionando francamente bien, incluso aunque no hubiera hecho buen tiempo, aunque no hubiera habido Semana Santa, tendríamos una base de esos 22.000.000".

Cómo influyen las vacaciones

En Salou, Tarragona, también han podido disfrutar de una Semana Santa con mucho turismo y con muchos establecimientos con el aforo completo: "Ha ido muy bien, la verdad, muchísima gente, muy contentos nosotros porque damos más puestos de trabajo", explicaba el dueño de uno de esos locales. Además, no son contratos temporales, sino que la mayoría alargan la temporada de verano y cierran en noviembre.

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Especialmente en los restaurantes y los bares se ha notado esta afiliación récord que se ha conseguido tras cuatro años intentando subir las cifras como sea: "Hemos contratado un par de ellos nuevos que ahora se quedan con nosotros". A pesar de tener varios factores en contra, las terrazas han conseguido también cifras históricas, completando todas sus mesas.

Sin embargo, no solo en la hostelería se ha notado este cambio a mejor, sino que en la obra, donde desde hace muchos años ha faltado personas que quisiesen trabajar en el sector, parece remontar los datos: "Ahora mismo hay trabajo, ahora mismo sí", confirma uno de los trabajadores. Un mes de marzo en el que las mujeres ya son 10,4 millones de afiliadas, además también hay más extranjeros que nunca trabajando y contribuyendo a ascender estas cifras de ocupados. El paro vuelve a descender, aunque siga habiendo 2,4 millones de personas sin trabajo.