Belén Delgado| EFE 28 MAR 2026 - 13:30h.

Entre el 85 y el 90 % de los contratos en los supermercados son estables

Existen convenios provinciales, regionales y de empresa que fijan las condiciones laborales

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El sector de los supermercados es uno de los que más empleo genera en España y ofrece hasta un 90 % de contratos estables, junto a otras condiciones recogidas en los distintos convenios colectivos de aplicación.

El director de Asuntos Regulatorios de la patronal Asedas, Alberto Peironcely, ha destacado a EFE que sus socios representan el 75 % de la distribución alimentaria en España y emplean a 344.000 personas, un 2 % más en el último año.

Por perfiles, entre el 70 y el 80 % de la plantilla trabaja en puntos de venta; 10-20 %, en almacenes logísticos; y 10-15 %, en servicios generales.

Asedas calcula que, entre el 85 y el 90 % de los contratos, son estables; que en momentos puntuales, como las campañas de verano, se pueden superar las 10.000 contrataciones; y, aproximadamente, un tercio de los contratos temporales se prolongan por tiempo indefinido.

Existen convenios provinciales, regionales y de empresa que fijan las condiciones laborales y "permiten al sector adaptarse a las necesidades de cada territorio y modelo de negocio", ha apuntado Peironcely, que menciona el reto del absentismo.

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A continuación, las condiciones de algunas de las principales cadenas de supermercados:

Mercadona

La cadena tiene 107.500 trabajadores en España, tras haber incorporado a 4.500 en 2025.

Desde enero, sus salarios han subido un 2,9 %: el personal base con menos de un año de antigüedad recibe un salario bruto mensual de 1.734,23 euros en doce pagas y, si lleva más de cuatro años, 2.346,59 euros.

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Los accionistas comparten beneficios con la plantilla desde 2001: en 2025 se repartió la prima de una o dos mensualidades, dependiendo de la antigüedad del trabajador, a lo que se sumó la decisión, por segundo año consecutivo, de dar una gratificación extraordinaria de una mensualidad.

Además, se ha ampliado en una semana el periodo de vacaciones (de 30 a 37 días al año) desde 2026.

El convenio firmado con los sindicatos en 2024 tiene vigencia hasta 2028, ha señalado la compañía, que prevé crear mil puestos de trabajo este año.

DIA

Su plantilla suma cerca de 14.000 empleos directos, además de otros 11.000 que trabajan en 1.500 tiendas franquiciadas.

En España, el 85 % de sus empleados tiene contrato indefinido, en línea con lo establecido en su convenio, mientras el resto son temporales por refuerzos operativos y picos de actividad.

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El acuerdo alcanzado con los sindicatos en 2025 -vigente hasta 2028- incluye una subida salarial de entre el 10 y el 20 % para cerca de 14.000 personas de los equipos de tiendas y almacenes, además de mejoras en permisos retribuidos, libranza de domingos y festivos, y conciliación.

DIA estima que creará unos 1.200 empleos directos e indirectos en 2026, tras los 900 nuevos generados el año pasado.

Eroski

La compañía tiene más de 28.200 trabajadores (86 % con contrato permanente), cerca de medio millar más que al cierre de 2024; el 30 % son socios y el 70 % personal sujeto a convenio.

La remuneración media anual se sitúa en 22.273 euros, al alza respecto al ejercicio anterior, y, en el caso de los socios trabajadores, se configura como anticipo laboral de los resultados de la cooperativa.

Son de aplicación el convenio sectorial de grandes almacenes, actualizado en 2023 y negociado a través de la patronal Anged; y el de los supermercados Eroski, firmado en 2023 y con vigencia hasta 2027 en materia de salarios y jornada.

La evolución del empleo está vinculada al crecimiento del negocio, tras 60 nuevas aperturas en 2025, Eroski pretende abrir 75 tiendas anuales en los próximos tres ejercicios.

Consum

La cadena regional contaba con 21.869 personas en plantilla en 2024 (97 % con contrato indefinido).

El salario mínimo de acceso a la cooperativa del personal socio son 19.318 euros brutos anuales. En los últimos cuatro años el sueldo de los trabajadores ha crecido un 20 %.

Aparte de los complementos salariales y otros incentivos, los socios trabajadores perciben el retorno cooperativo de los resultados y los intereses por las aportaciones obligatorias (un reparto de 65,3 millones en 2025).

Todos los empleados cuentan con cinco semanas de vacaciones, al menos dos de ellas en periodo estival, según Consum, que el verano pasado reforzó su plantilla con más de 2.500 personas y en 2026 prevé abrir 18 establecimientos propios.