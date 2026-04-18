Más del 70% de las kellys acuden medicalizadas a trabajar y por eso llevan años reivindicando unas mejoras en su sector

Las trabajadoras del hogar, un colectivo que se enfrenta a abusos, sueldos precarios y maltrato: "Te dicen que no sirves para nada"

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Las kellys consiguen una victoria histórica en Canarias, en pleno récord de turismo. La nueva ley obliga a incorporar carros motorizados y camas elevables, entre otras medidas de prevención. Este gran cambio mejorará la vida de personas como Mailin, que lleva ocho años como camarera de piso, según informa Romen García.

Más del 70% de las kellys acuden medicalizadas a trabajar y por eso llevan años reivindicando unas mejoras en su sector. Ahora, su lucha surgió efecto y las camas elevables y los carros motorizados serán obligatorios en los hoteles con más de 30 habitaciones.

Los hoteles tendrán hasta 2033 para implantar las novedades

En la nueva ley se introducen también otras obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, medición de tiempos de trabajo y la adopción de medidas ergonómicas y psicosociales. Son unas mejoras que no solo tendrán un impacto en su salud sino que también lo registrarán en el mercado de cama.

Desde el sector aseguran que se trata de un salto cualitativo, tanto para la producción, la salud del empleado y la calidad del trabajo. Los hoteles tendrán hasta 2033 para implantar estos cambios, aunque las kellys esperan que suceda antes; ya que su único objetivo es elevar la salud de la plantilla para que no tengan que trabajar con las mínimas condiciones.