Muchas de las mujeres que trabajan en hogares están en situación irregular y en condiciones precarias

Los riesgos a los que se enfrentan las empleadas del hogar en España: desde incendios hasta sobreesfuerzos

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Las trabajadoras del hogar son uno de los colectivos profesionales más vulnerables. Este sector cuenta con el 95% de las mujeres y cerca de la mitad son inmigrantes. Muchas están en situación irregular y en condiciones precarias pese a que siete de cada 10 hogares con personas dependientes tienen cuidados a domicilio.

Pero detrás de los números están las historias de personas como Olimpia, Noelia o Carmen. "Eran 900 euros al mes", explica Noelia. Ellas son mujeres inmigrantes que pueden ser ejemplo de ese 45% que se dedica a trabajar en hogares.

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"De lunes a lunes. Trabajo todos los días, hasta Navidad y Año Nuevo", cuenta Carmen. No tener papeles y estar en situación irregular las hace más vulnerables. "Yo tengo que seguir trabajando aunque esté enferma", señala Olinda.

Salario indigno, maltrato y acoso sexual

Ellas relatan situaciones de abusos. "Tienes mala experiencia. Te dicen que no quieres hacer nada, que no sirves. Es maltrato", lamenta Olimpia. "Han sido maltratadas físicamente, verbalmente, de todo tipo", añade Noelia. "También acoso sexual. De decirle 'no te olvides de traer tu lencería' a una joven de 22 años", señala Carmen.

Todo en un trabajo con unas remuneraciones por debajo del salario mínimo, con un 20% trabajando en negro. Esta situación de desamparo las llevó a crear una red de apoyo en Ferrol. "Es para que se sientan cuidadas y acompañadas, que es lo que ellas hacen, cuidar y acompañar", afirma Carolina Ochoa, voluntaria de 'Movilidad Humana'. Y esto requiere un contrato digno.