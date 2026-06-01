Los sanitarios reivindican a Sanidad el Estatuto propio y a las comunidades mejores salarios y más personal

Miles de personas salen a la calle en Madrid en defensa de la Sanidad Pública y en contra del modelo privatizador: "Exigimos condiciones dignas"

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Los médicos se plantan y dejarán de hacer horas extras, las llamadas peonadas que buscan reducir las listas de espera. Los sanitarios protestan así contra la sobrecarga de trabajo, guardias infinitas y salarios que consideran que no se corresponden con la responsabilidad que asumen. Después de más de un año de huelgas y reivindicaciones, los médicos de media España dan una vuelta de tuerca a sus manifestaciones y dejarán de hacer las cirugías y pruebas diagnósticas fuera de su horario habitual ante la falta de interés de los gobiernos autonómicos por mejorar la falta de personal.

Las protestas que comenzaron en abril en Galicia, Navarra y País Vasco, se han extendido este lunes, a los médicos de Madrid, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana y advierten de que su decisión no implica una huelga, porque las llamadas peonadas son voluntarias, pero que dejarán de hacer como una manera de presionar a las administraciones.

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La protesta es directamente hacia las consejerías de salud de las comunidades autonómicas, que determinan sueldos, el pago de las guardias o el número de facultativos por servicio, pero también contra el Ministerio de Sanidad, que está en vías de aprobar un Estatuto Marco —que regula las condiciones generales de todos los sanitarios— con el que los sanitarios están en desacuerdo.

Protestas de los médicos contra Sanidad y contra las consejerías autonómicas

Las protestas no han sido convocadas por los sindicatos, sino desde el seno de los propios médicos que han acumulando el malestar de los sanitarios de distintos servicios, y a la que se han sumados los representantes de los trabajadores.

Los médicos al renunciar a las peonadas apuntan a los servicios de salud autonómicos que están basando su modelo asistencial en estas horas extras sin resolver el problema de fondo que es la falta de contratación de médicos y los efectos de la huelga nacional que los principales sindicatos médicos tienen convocada desde enero contra Sanidad, que ha obligado desde febrero millones de procedimientos cancelados.

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Los médicos exigen ajustar las plantillas, algo que compete a las autoridades autonómica para garantizar a los médicos una jornada laboral “igual que el resto de trabajadores del sistema público”. También reclaman que las horas de guardia sean voluntarias, algo que el ministerio de Sanidad rechaza y que se paguen al menos al precio de las horas ordinarias, una cuantía que fija cada comunidad y que estas horas cuenten para la jubilación.