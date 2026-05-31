Se trata de la quinta marcha con este formato convocadas por este espacio vecinal en los últimos años

Del estatuto propio a la reducción de horas de guardias: los puntos claves en la cuarta semana de manifestación sanitaria

Compartir







MadridMiles de personas han salido de nuevo este domingo a las calles desde distintos puntos de la ciudad de Madrid en defensa de la sanidad pública "para evitar que continúe" su "desmantelamiento planificado" por parte de las administraciones madrileñas del Partido Popular (PP).

Bajo el lema 'Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos', la manifestación convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha partido en cuatro columnas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir todas ellas en Cibeles.

A la concentración han asistido la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas; y las portavoces de Podemos Irene Montero, Ione Belarra e Isa Serra, así como representantes de CC.OO. y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), entre otras.

Se reclama el "blindaje" de la Sanidad Pública

Se trata de la quinta marcha con este formato convocadas por este espacio vecinal en los últimos años --noviembre de 2022, febrero de 2023 y mayo de 2024 y 2025--, algunas de ellas con gran capacidad movilizadora, fundamentalmente las que coincidieron con la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria en la pasada legislatura.

Como en anteriores ocasiones, los convocantes denuncian que un "derecho" como la Sanidad no puede ser "entregado" a "intereses particulares" y reclamarán un sistema "público y de calidad" que llegue a todos y no dependa de lo que cada uno tenga "en la cartera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En este marco, se reclama el "blindaje" de la Sanidad Pública con la derogación de las leyes que permiten la privatización sanitaria y revertir "los bienes privatizados", al entender que la sanidad no debe generar beneficios económicos sino que "debe generar bienestar social".

"Nuestros centros de salud son la primera línea de defensa", denuncian

"Nuestra salud no puede ser el botín de ninguna empresa privada. Cada euro que se desvía de lo público a lo privado es un euro que se roba a la atención de nuestros mayores, al futuro de nuestros hijos e hijas y a la seguridad del conjunto de la población. La sanidad no debe generar beneficios económicos, debe generar bienestar social", alegan los convocantes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asimismo, protestarán por el "desmantelamiento de la Atención Primaria" y defenderán un primer nivel asistencial "fuerte" ya que, sin él, "el sistema sanitario entero colapsa". En este sentido, reclamarán que al menos un 25% del presupuesto sanitario llegue a la calificada como "puerta de entrada" al sistema.

"Nuestros centros de salud son la primera línea de defensa. No podemos permitir que el tiempo de espera para ver a un médica o una médico de familia se cuente por semanas, ni que las urgencias extrahospitalarias sean cajas vacías sin personal suficiente", han denunciado.

La marcha también servirá para reclamar "dignidad" para los profesionales que trabajan en el sector sanitario, con peticiones como la implantación de las 35 horas semanales en la Comunidad de Madrid.

Piden la implantación de una jornada laboral de 35 horas

En este sentido, la convocatoria llega en un contexto de conflictividad laboral marcado por la huelga indefinida intermitente convocada a nivel estatal por el colectivo de médicos y facultativos para reclamar un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión. Tras cuatro semanas en esta primera fase --del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril y del 18 al 22 de mayo--, hay prevista una nueva semana de paros entre el 15 y el 19 de junio.

Con estos paros, el Comité de Huelga estatal --formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)-- protesta por el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud acordado entre el Ministerio de Sanidad y varias organizaciones sindicales de la Mesa del Ámbito y exigir la elaboración de un texto propio para el colectivo médico y facultativo.

Además, piden la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

"No podemos seguir expulsando talento mientras nuestra sanidad se queda sin personal", lamentan

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 16,4 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de las primeras 26 jornadas de huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre, con 10.470 cirugías, 215.344 consultas y 21.733 pruebas suspendidas.

"No podemos seguir expulsando talento mientras nuestra sanidad se queda sin personal. Exigimos condiciones dignas para el conjunto de las y los profesionales que trabajan en la Sanidad Publica. Cuidar a quienes nos cuidan es la única forma de garantizar una asistencia de calidad", remarcan los organizadores.

En este contexto, además, especialistas de hasta 44 servicios de 15 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han anunciado que dejarán de hacer peonadas, las horas extraordinarias que se hacen por las tardes y que son decisivas para aligerar la lista de espera, a partir del próximo día 1 de junio.

Algo que previsiblemente empeorará unas listas de espera en la región que, según los organizadores de la marcha, sonde "vergüenza" y que fomentan el modelo "privatizador". "La salud no puede esperar. El retraso sistemático en pruebas, especialistas y cirugías es una forma silenciosa de expulsar a la ciudadanía hacia los seguros privados. Es una privatización encubierta que crea pacientes de primera y de segunda en función de la cuenta corriente", han alegado.

Es la comunidad que más crece en población "y la que menos invierte por habitante en sanidad"

En concreto, con datos de abril, los últimos disponibles, la lista de espera quirúrgica acumula 107.208 personas, con 46,65 días de demora media; otras 728.917 aguardan la primera cita para consultas externas, con un tiempo medio de espera de 61,17 días y, finalmente, había otros 186.810 huecos pendientes para pruebas diagnósticas y terapéuticas, con un tiempo medio de demora de 53,9 días.

En este contexto, desde este movimiento volverán a reclamar mayor inversión en Sanidad Pública en la región, la comunidad que más crece en población y la que "menos invierte por habitante en sanidad y la que más recursos desvía de la pública a la privada". Según han remarcado, el gasto por habitante en la región es de 1.424 euros, frente a regiones como Asturias, donde llegan a 2.301 euros por habitante.

"Los efectos de esta nefasta gestión se intentan tapar culpando a la población migrante --que también trabaja, cotiza y paga impuestos-- del deterioro, la falta de medios y la saturación de la sanidad pública", han indicado.