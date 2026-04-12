Redacción Andalucía Europa Press 12 ABR 2026 - 14:01h.

El movimiento ciudadano a favor del sistema sanitario público andaluz propone 12 medidas "prioritarias" para mejorar la situación actual

"Con el desmantelamiento de la sanidad pública se está dando un número creciente e inaceptable de casos de mortalidad evitable", denuncia Mareas Blancas

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SevillaA 18 días del inicio de la campaña electoral en Andalucía de cara a los comicios autonómicos, Mareas Blancas ha protestado este 12 de abril contra el "negocio de la sanidad" en la comunidad.

El último escándalo fue el de los cribados del cáncer de mama, que también movilizó a esta organización ciudadana e independiente a finales del 2025. Como ya denunciaron, el fallo puso vidas en riesgo.

Ahora, miles de personas han vuelto a tomar las calles en las ocho capitales de provincia para hacer un llamamiento que conduzca a frenar "el desmantelamiento actual del sistema sanitario público andaluz".

"Está causando niveles precoces de discapacidad y un número creciente e inaceptable de casos de mortalidad evitable", habían asegurado desde la parte coordinadora del movimiento en la previa a las manifestaciones.

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"Actualmente, la mortalidad global ajustada por edad en Andalucía es la más alta de todas las comunidades. Según el INE, en 2025, Andalucía superó en un 11,6 % la tasa de mortalidad media del Estado", habían cifrado.

Confían en que, con el programa que ellos plantean, "se pueda conseguir que el sistema sanitario público andaluz preste el soporte necesario para que los andaluces disfruten de una vida saludable, alcanzando la máxima esperanza de vida que permita la ciencia y libre de discapacidad".

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12 medidas "prioritarias para recuperar la calidad" en la sanidad pública

Mareas Blancas quiere "proponer" hasta 12 medidas "prioritarias para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz". La primera es la inversión mediante un plan plurianual con el que liquidar la llamada "deuda histórica sanitaria, estimada en 20.000 millones tras los recortes acumulados entre 2010 y 2024".

Apuntan también a la creación de consejos de salud "participativos" para que garanticen "la transparencia y el control democrático del sistema" a fin de que se cuide la calidad y el reparto "equitativo" de los recursos.

En tercer lugar, exigen que los cargos directivos e intermedios del sistema tengan "experiencia y formación acreditada en gestión"; la "incompatibilidad con empresas sanitarias privadas"; y medidas "efectivas" contra las "puertas giratorias".

Igualmente desean "un aumento de la estabilidad de las plantilla", con cobertura "inmediata de plazas vacantes" y equiparación "progresiva" de salarios con la media nacional.

Más dinero para la Atención Primaria, al menos 25 % del presupuesto

Las Mareas Blancas demandan que se destine al menos el 25 % del presupuesto sanitario a Atención Primaria mediante un plan de cinco años que permita, entre otras cosas, aumentar plantillas y reducir la burocracia.

Así como garantizar consultas de al menos diez minutos por paciente y atender las citas clínicas en un máximo de 48 horas y el resto, en menos de una semana.

La lista de reclamaciones continúa con un plan de recuperación de la capacidad hospitalaria pública con el desarrollo de un plan a cinco años con el que "revertir progresivamente la externalización al sector privado".

Plantean un plan extraordinario de reducción de listas de espera a dos años que incluya turnos de tarde en hospitales con personal adicional y otras medidas organizativas.

Un plan específico para la salud mental

Esas que "permitan normalizar los tiempos de atención para consulta de especialistas, cirugía y pruebas complementarias". Por otro lado, exponen la necesidad de un plan específico para la salud mental.

También quieren el refuerzo de la salud pública y la prevención; el control del gasto y compras eficientes; un plan de infraestructuras sanitarias públicas y "transparencia, evaluación y digitalización del sistema".

La secretaria general del PSOE-A y candidata en las elecciones autonómicas del 17M a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha hablado ante los medios de comunicación, al asistir a la protesta de Sevilla.

Ha exigido recuperar un modelo sanitario que fue "el orgullo de todos los andaluces y andaluzas" y cuya excelencia "fue copiada en el resto del Estado", denunciando que hoy existe una insatisfacción generalizada provocada por un modelo que "bloquea el acceso al sistema para favorecer el negocio privado".

La estrategia del PP pasa por "privatizar el sistema de salud" derivando a las clínicas privadas únicamente los procesos que les son rentables, permitiendo que las empresas elijan incluso "las patologías y los pacientes que quieren intervenir", lo que condena a la sanidad pública a "un deterioro que asfixia" tanto a los profesionales como a los usuarios.

También ha recordado que los "retrasos de más de cinco meses" en pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas (como cataratas o prótesis de rodilla) no son solo cifras, sino un "bloqueo real que impide a las personas desarrollar su proyecto de vida".