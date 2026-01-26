La ministra ha reivindicado con su anuncio que el diálogo "es el único camino"

"Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado

Compartir







La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que ha firmado un acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) para el nuevo Estatuto Marco.

"Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado la ministra, quien ha reivindicado que el diálogo "es el único camino".

El acuerdo para el nuevo Estatuto Marco y las quejas de los sindicatos

Pese al acuerdo para aprobar el nuevo Estatuto Marco, y antes de este anuncio, no obstante, uno de los sindicatos médicos avanzaba a EFE que se sienten “infrarrepresentados” en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado este lunes les parece un “grave error”.