Los sanitarios siguen reivindicando un estatuto propio, guardias voluntarias y una reducción de estas horas: los puntos claves

Miles de citas y cirugías canceladas ante la cuarta semana de huelga sanitaria: los pacientes denuncian la falta de información

Compartir







Ya es la cuarta semana que muchos médicos salen a las calles reclamando una mejora en sus condiciones laborales, no solo para ellos, sino para mejorar también la calidad en la atención del paciente y que España pueda garantizar una sanidad de calidad. Aunque sigan pasando las semanas, los sanitarios no ven una evolución a medio plazo.

Todos ellos rechazan el anteproyecto de ley que regula la de todos los sanitarios aunque ya haya algunos sindicatos que han dado su firma. Pero ellos continúan luchando por un estatuto propio.

PUEDE INTERESARTE Arranca la cuarta huelga general de médicos en España: el conflicto continúa al exigir a Sanidad un estatuto propio y mejoras salariales

Su principal reivindicación es un estatuto propio, "para poder tener nuestras condiciones particulares", tal y como confirma uno de ellos para el equipo de Informativos Telecinco. Otros de los aspectos por los que siguen saliendo a la calle es por tener guardias voluntarias y de menos horas, porque las de ahora, "es un número de horas astronómico", confiesan.

La rebaja de las horas de guardia

La rebaja de 24 a 17 horas que contempla sanidad les parece insuficiente y piden que estén mejor remuneradas y que computen de cara a la jubilación. Su lista de peticiones incluye además una nueva clasificación profesional y adelantar la jubilación. Si no hay avances en la negociación, en junio habrá otros cinco días de paro.

PUEDE INTERESARTE Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años tras una iniciativa ciudadana

Por otro lado, aunque muchas personas están de acuerdo con esta manifestación, algunos pacientes denuncian que desde sus centros médicos no han sido avisados previamente de la cancelación de su cita. En muchas comunidades autónomas, como el País Vasco, han registrado miles de cancelaciones no solo de consultas, sino también de cirugías.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El derecho a la huelga se puede ejercer sin previo aviso, así que la mayoría no sabrá si le van a atender hasta el último momento. Cada semana de movilizaciones arrastra inevitablemente a mayores listas de espera que deja a muchos pacientes sin su cita y algunos de ellos han reclamado una aviso previo o consultas urgentes en caso de revisión posquirúrgica.