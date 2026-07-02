Los trabajadores extranjeros concentran dos de cada tres de los nuevos empleos de junio, sobre todo en hostelería y comercio

Los trabajadores extranjeros impulsan el récord de ocupación en junio con 22,4 millones de afiliados

Compartir







La Seguridad Social rompió en junio la barrera de los 22,4 millones de ocupados tras ganar una media de 128.533 cotizantes respecto al mes anterior (+0,6%), impulsada por la afiliación de trabajadores extranjeros, que creció en 86.630 cotizantes y el tirón en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano. Informan en el vídeo Almudena Calvo, Sofía Muñoz y Sara García.

Y es que emprender una vida laboral cuando se viene de fuera no es nada fácil. "Fue duro el inicio, sin documentación y sin encontrar un contrato de trabajo", cuenta Matías, que vino de Chile. Ahora, su realidad es bien distinta y regenta su propio negocio. "Muchos extranjeros acaban montando negocios. Vienen aquí trabajan unas horas, no te sientes valorado y al final se te da la oportunidad de poner algo tuyo propio", cuenta Matías.

PUEDE INTERESARTE Ceuta paraliza la oposición de Obimasa tras las denuncias de tres exámenes perfectos de familiares de empleados

Carmen enseñaba cómo hacer pan en su Venezuela natal y ahora lo hace ella en su propia panadería en Vigo. "Nos decidimos abrirla porque, bueno, era muy duro, no conseguíamos trabajo", explica.

La satisfacción de dar trabajo a otros pese a las dificultades

Su mayor satisfacción es que ha conseguido dar trabajo a otros pese a las dificultades. "Hay muchas cosas muy difíciles", reconoce. Un sueño para Sebastián poder contratar a alguien. "Al final de cuentas hacemos todo dos personas y a veces es duro", cuenta.

Al llegar a España le tocó dar un cambio radical para ganarse la vida. "Yo nunca trabajé en hostelería. Estuve en una empresa familiar con mis tíos, que tenía una librería", recuerda. El éxito de Pami con sus restaurantes le ha permitido dar trabajo a muchos de los suyos. "Tenemos más de 20 personas que trabajando con nosotros, todos son paisanos míos, son de la India", cuenta. Ellos son el motor del autoempleo en nuestro país, ya superan el medio millón, el 15% del total de los autónomos.