El cartel de despedida de una pastelería de Jerez tras verse obligados a cerrar sus puertas: "Nueve parados más en Andalucía"

Mabel Cupet Sevilla, 13 JUN 2026 - 05:30h.

El establecimiento cierra este sábado 13 de junio sus puertas definitivamente

El cartel colgado en el establecimiento y en sus redes no ha pasado desapercibido

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Un sencillo cartel pegado en el escaparate de una pastelería de barrio ha terminado convirtiéndose en toda una declaración de intenciones. La frase, no ha pasado desapercibida: "nueve parados más en Andalucía".

Con ese mensaje, del que se ha hecho eco la Voz del Sur, los responsables de la pastelería La Bruja, situada en la calle Santa Susana de Jerez de la Frontera, han anunciado el cierre definitivo de un negocio que durante años ha formado parte del día a día de numerosos vecinos de la zona.

Las razones del cierre

La despedida del establecimiento llega este sábado 13 de junio. Sin embargo, más allá de la clausura en sí, lo que ha llamado la atención ha sido la explicación que acompaña al anuncio.

"Debido a riesgos laborales, sanidad más el IVA; nos vemos obligados a cerrar este sábado 13. Disculpen las molestias", puede leerse en el cartel colocado en el local y difundido posteriormente a través de redes sociales.

El mensaje refleja el malestar de los propietarios por lo que consideran una combinación de costes, exigencias administrativas y presión fiscal que ha terminado haciendo inviable la continuidad del negocio. La referencia final a los "nueve parados más en Andalucía" añade además una dimensión laboral a una despedida que ha generado numerosas reacciones.

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Una pastelería de referencia

La Bruja no era un establecimiento cualquiera para muchos jerezanos. Con obrador en la zona de El Pelirón, la pastelería había logrado consolidar una clientela fiel gracias a una oferta basada en elaboraciones artesanales y un trato cercano.

Entre sus productos más conocidos destacaban las carmelitas, las palmeras, los roscones de Reyes y los pasteles personalizados, algunos de los dulces que habían convertido al negocio en una parada habitual para vecinos y clientes de distintos puntos de la ciudad.

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Reacciones de clientes y vecinos

La publicación del cartel ha provocado una oleada de comentarios de apoyo y tristeza entre quienes frecuentaban el establecimiento.

Algunos usuarios han mostrado su indignación por las circunstancias que, según los propietarios, han desembocado en el cierre. Otros mensajes han sido más escuetos, pero igualmente reveladores del cariño que despertaba el negocio.

El final de una historia de barrio

Más allá del debate sobre los motivos económicos o administrativos que han llevado al cierre, la desaparición de La Bruja supone la pérdida de uno de esos pequeños comercios que forman parte del paisaje cotidiano de un barrio.

Y si algo ha dejado claro el cartel que anuncia su despedida es que, en ocasiones, unas pocas líneas escritas en un escaparate pueden generar tanto impacto como cualquier campaña publicitaria. En este caso, la frase "nueve parados más en Andalucía" ha convertido el cierre de una pastelería de barrio en una historia que ha trascendido mucho más allá de sus vitrinas.