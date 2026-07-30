Agencia EFE 30 JUL 2026 - 12:30h.

La empresa busca optimizar las operaciones y impulsar el uso de la inteligencia artificial y posicionarse como líder en esta transformación

Esto supondría el fin del contrato para un 7 % de su plantilla, una decisión que se uniría a la reestructuración de otras empresas en favor de la IA

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Una oleada de despidos podría afectar a 2.600 trabajadores de Visa dentro de una estrategia para optimizar las operaciones y acelerar la integración de la inteligencia artificial (IA). Así lo ha anunciado un comunicado interno recogido este miércoles por 'Los Angeles Times', través del cual la empresa ha detallado la necesidad de reorganizar su estructura de trabajo.

"Para aprovechar las oportunidades que se presentan y posicionar a Visa de la mejor manera para liderar esta transformación, debemos seguir evolucionando nuestra forma de trabajar", explica la nota escrita por el director ejecutivo Ryan McInerney, que ha sido distribuida esta semana en la empresa.

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Esta decisión se uniría a la reestructuración de otras empresas en favor de la IA

Los despidos afectarían principalmente a los equipos de tecnología y desarrollo de producto, según ha explicado McInerney. La compañía, que cuenta con unos 34.100 trabajadores, posee un equipo hasta tres veces más grande que hace una década, relata 'La Vanguardia'.

Esto supondría el fin del contrato para un 7 % de su plantilla, según 'Los Angeles Times', y se suma a la apuesta de otras empresas con sede en Silicon Valley, California, por reestructurar sus equipos en favor de la automatización tecnológica, como la tecnológica Intel o la plataforma Uber.

"La IA también está ayudando a acelerar esta evolución y a dar forma a la manera en que se trabaja en Visa", agregó McInerney en el escrito. "Tenemos la firme convicción de que estamos haciendo lo correcto para Visa, nuestros clientes y nuestros socios al mejorar la eficiencia de la compañía para reinvertir en las oportunidades con mayor potencial".