Dos menores de 10 y 15 años han muerto en el incendio de una vivienda en Benalmádena, Málaga

Un cargador eléctrico, el origen del incendio en el que han muerto dos menores y han resultado heridos su madre y un bombero en Benalmádena

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BenalmádenaDos menores de 10 y 15 años han muerto a causa de un incendio declarado en una vivienda en Arroyo de la Miel en Benalmádena (Málaga), según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

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Varios testigos dieron la voz de alarma al Teléfono de Emergencias 1-1-2 sobre las 5:40 horas informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas.

La madre, herida grave

Rápidamente, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos (han acudido los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola), a la Policía Nacional y Local.

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Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de los dos menores, mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave.

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También, según el Consistorio, uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de policía y bomberos han necesitado atención por inhalación de humo. Por otro lado, el Ayuntamiento de Benalmádena ha lamentado profundamente el fallecimiento de los menores.