Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos
Incendio

Mueren dos menores de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en Benalmádena, Málaga: su madre y un bombero, heridos

Mueren dos menores de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en Benalmádena, Málaga: su madre y un bombero, heridos
Así ha sido el incendio de Benalmádena en el que han muerto dos menores. Informativos Telecinco / @losmindundis
Compartir

BenalmádenaDos menores de 10 y 15 años han muerto a causa de un incendio declarado en una vivienda en Arroyo de la Miel en Benalmádena (Málaga), según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

PUEDE INTERESARTE

Varios testigos dieron la voz de alarma al Teléfono de Emergencias 1-1-2 sobre las 5:40 horas informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas.

La madre, herida grave

Rápidamente, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos (han acudido los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola), a la Policía Nacional y Local.

PUEDE INTERESARTE
Efectivos intervienen en el incendio en una vivienda en Benalmádena en el que han fallecido dos menores
Efectivos intervienen en el incendio en una vivienda en Benalmádena en el que han fallecido dos menores. EP

Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de los dos menores, mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave.

Efectivos intervienen en el incendio en una vivienda en Benalmádena en el que han fallecido dos menores
Efectivos intervienen en el incendio en una vivienda en Benalmádena en el que han fallecido dos menores. Informativos Telecinco

También, según el Consistorio, uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de policía y bomberos han necesitado atención por inhalación de humo. Por otro lado, el Ayuntamiento de Benalmádena ha lamentado profundamente el fallecimiento de los menores.

Temas