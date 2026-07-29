Multa 840 euros a un abogado por citar en un recurso jurisprudencia falsa generada por IA

El TSJC sanciona a un abogado por incluir en un recurso sentencias inexistentes generadas por inteligencia artificial

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un abogado por incluir en un recurso citas entrecomilladas de supuestas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que en realidad no existían, sino que habían sido inventadas por un sistema de inteligencia artificial.

La Sala de lo Penal considera que la actuación del letrado no puede atribuirse a un simple error o descuido, sino que constituye una grave negligencia profesional.

El tribunal descarta que se trate de un simple error

El abogado alegó que la inclusión de esas referencias inexistentes había sido un descuido sin mayores consecuencias. Sin embargo, los magistrados rechazan ese argumento y entienden que su comportamiento vulneró los deberes básicos de la profesión.

La resolución sostiene que la conducta del letrado "merece ser calificada como desatención de deberes profesionales básicos por imprudencia grave, constitutiva de una infracción del deber de buena fe procesal y, por ende, de falta del respeto debido al Tribunal".

Para la Sala, presentar jurisprudencia inexistente en un escrito judicial supone una actuación incompatible con la diligencia que se exige a cualquier profesional del Derecho.

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El TSJC recuerda el riesgo de las "alucinaciones" de la IA

Los magistrados subrayan que, a estas alturas, cualquier profesional que utilice herramientas de inteligencia artificial debe conocer el fenómeno de las denominadas "alucinaciones de la IA", es decir, respuestas aparentemente correctas que en realidad contienen datos o referencias completamente inventados.

En este caso, el tribunal considera que el abogado no verificó la autenticidad de las sentencias antes de incorporarlas al recurso, pese a que se trataba de citas atribuidas al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

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Además, la Sala destaca que el letrado no reconoció su error ni pidió disculpas, un aspecto que también ha pesado a la hora de imponer la sanción. El TSJC entiende que lo sucedido no puede resolverse con una simple advertencia, ya que considera necesario enviar un mensaje claro sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito judicial.

Por ello, fija una multa de 840 euros, una cantidad calculada siguiendo un criterio que los magistrados califican de "objetivo" y "ejemplarizante".

Según explica la sentencia, la cuantía equivale al coste aproximado de un año de suscripción a una herramienta profesional de inteligencia artificial especializada en el ámbito jurídico, que, a juicio del tribunal, "de haber sido utilizada, probablemente hubiera evitado el resultado que ahora se enjuicia".

El TSJC señala que este tipo de plataformas jurídicas cuentan con planes básicos a partir de unos 70 euros mensuales, por lo que establece la sanción en el equivalente a doce meses de suscripción.

No es el primer caso en Canarias

La resolución recuerda que no se trata de un caso aislado. El propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había detectado anteriormente situaciones similares relacionadas con el uso inadecuado de herramientas de inteligencia artificial.

De hecho, el pasado mes de febrero, la misma Sala sancionó a otro abogado con 420 euros por presentar un recurso en el que citaba hasta 48 sentencias falsas, también generadas o sugeridas por un sistema de inteligencia artificial.

Con esta nueva resolución, el TSJC insiste en que la utilización de herramientas de IA no exime a los profesionales de comprobar la veracidad de la información que incorporan a sus escritos y recuerda que la responsabilidad última sobre su contenido corresponde siempre al abogado que los firma.